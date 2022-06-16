Facebook Yeni TikTok Olabilmek İçin Büyük Değişikliklere Gidiyor

Nisan ayının sonlarına ait sızdırılan bir Meta notu, Facebook'un akışını tamamen TikTok benzeri hâle getirmek için yenileme planını ortaya koyuyor. Buna ek olarak, şirketin yöneticileri Messenger'ı Facebook'un ana uygulamasına yeniden entegre etmek istiyor.

The Verge, Facebook'tan sorumlu Meta yöneticisi Tom Alison'ın planlarını gösteren şu notun sızdırıldığını aktardı:

"İnsanların takip ettiği hesaplardan gelen gönderilere öncelik vermek yerine, Facebook'un TikTok gibi ana akışı, nereden geldiklerine bakılmaksızın gönderileri yoğun bir şekilde önermeye başlayacak. Messenger ve Facebook'un ayrı uygulamalar olarak ayrılmasından yıllar sonra, bu ikili TikTok'un mesajlaşma işlevine benzer olabilmek adına bir araya getirilecek."

Facebook, önerilen gönderileri Reels ile birleştirmek istiyor. Aynısı Instagram'da da olan bu durum “uygulamanın durgun büyümesini tersine çevirmeye ve potansiyel olarak gençleri geri çekmeye” yardımcı olabilir. Meta yöneticisi Tom Alison'un planlarının sızdırıldığı Nisan ayı notunun altındaki bir yorumda bu açıkça ifade ediliyor:

"Bizim için risk, bunun bir sosyal iletişim ve bağlantı biçimi olarak insanlar için değerli olmadığını ve gelişemediğimizi göz ardı etmemizdir."

8 Yıl Aradan Sonra Messenger ve Facebook Birleşiyor

Notun ortaya çıkmasından sonra The Verge, Alison ile uygulamanın planları hakkında konuştu ve şirketin "TikTok'un rekabetçi tehdidini görmekte yavaş olduğunu" ve Meta'nın artık "video uygulamasının diğer uygulamaları giderek daha da işgal ettiğini" düşündüğünü belirtti.

Gelecekteki Facebook uygulamasında en üstte Hikayeler ve Reels'lerin bir karışımı olacak, ardından ise keşif motorunun hem Facebook hem de Instagram'dan önerdiği gönderiler gelecek. Meta bunun "arkadaşlarını bir gönderiye yönlendirmek için daha net istemlerle daha görsel, video ağırlıklı bir deneyim" olacağını belirtiyor. Ayrıca Facebook, tıpkı 8 yıl önce olduğu gibi uygulamanın sağ üst köşesindeki Messenger'ın gelen kutusunu geri getirmek için çalışıyor.