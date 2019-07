Facebook, 'Yeni Ürün Deneme' Bölümünün Başına Önemli Bir İsmi Getiriyor

Daha önce Vine’da patronluk yapan Jason Toff, sosyal medya devi Facebook’a katılacağını duyurdu.

Twitter’dan yaptığı paylaşımda Toff, Facebook’un 'Yeni Ürün Deneme (NPE)' bölümündeki ekibin başına geçeceğini açıkladı.

Varlığından geçen hafta haberdar olduğumuz NPE ekibi, 'topluluk oluşturmak için tamamen yeni deneyimlere' odaklanacak. Dolayısıyla sektörde tanınan başka önemli isimlerin de bu ekibe katılması söz konusu olabilir.

Toff, 2016 yılında Google’a katılmak için Vine’dan ayrılmıştı (şirketi kapatmadan bir yıl önce). Toff, Google’da sanal gerçeklik (VR) projelerinde ve Google’ın yeni ürün denemeleri yaptığı 'Area 120'de çalıştı.

Ayrıca Toff, zamanının bir kısmını da YouTube’da çalışarak geçirdi. The Verge’e göre, Toff’un geçmişi ve deneyimleri, Facebook’un piyasaya sürmeyi planladığı yeni uygulama ve deneyimler için onu en uygun aday olarak öne çıkarıyor.

Now that we've moved to CA, I suppose it's a good time to share what I'm up to next! In two weeks, I'll be joining Facebook as a PM Director starting up a new initiative under the recently formed NPE team (https://t.co/HzK6Bjqzqx)