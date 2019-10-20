Facebook, Yeni Web Arayüzünü Kullanıma Sunuyor

Geçtiğimiz F8 2019 etkinliğinde Facebook, mobil uygulamaları ve web sitesi için yeni bir tasarım sunacağının sözünü vermişti. Facebook’un Android uygulaması neredeyse hemen yeni arayüze kavuşmuştu fakat platformun yeni web arayüzünün ancak birkaç ay sonra hazır olacağı belirtilmişti.

Facebook’un bir süredir beklenen yeni web arayüzü, şimdilerde yeni bir karanlık mod ile birlikte kullanıcılara sunuluyor.

Geçtiğimiz birkaç gün boyunca birçok kullanıcı, Facebook tarafından yeni arayüzü denemeleri yönünde öneri mesajları aldıklarını söyledi. Söz konusu mesajlar kabul edildikten sonra ise kullanıcılara ‘beyaz’ ve ‘karanlık’ moddan hangisi kullanmak istedikleri soruluyor. Bu seçim, aynı zamanda sağ üst avatardan erişilebilen ‘hızlı ayarlar’ menüsünden de yapılabiliyor.

Elbette yeni arayüz herkes tarafından beğenilen bir seçenek olmadı ve bu arayüzle birlikte çeşitli karanlık mod ekranlarında metin okunabilirliği ile ilgili bazı sorunlar da ortaya çıktı.

Eğer size yeni arayüzü denemeniz yönünde Facebook’tan herhangi bir mesaj gelmediyse, belki de sosyal medya devinin bu arayüzü tamamen yayma konusunda şüpheleri olabilir.