Facebook, Yeni Zelanda’daki Saldırıyla İlgili 1,5 Milyon Videoyu Kaldırdı

Sosyal medya devi Facebook, geçtiğimiz hafta Yeni Zelanda’da yaşanan terör saldırısıyla ilgili 1,5 milyon videonun platformdan kaldırıldığını açıkladı. ABD’li şirket, söz konusu videoların 1,2 milyon tanesinin yükleme sırasında engellendiğini belirtti.

15 Mart tarihinde Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Christchurch'ün Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi ve Linwood'daki camiye cuma namazı sırasında gerçekleştirilen terör saldırısında 49 kişi yaşamını kaybetmişti.

Avustralyalı aşırı sağcı Brenton Tarrant tarafından düzenlenen insanlık dışı saldırı, ne yazık ki sosyal medyada viral haline geldi. Milyonlarca insan Tarrant’ın saldırı anına ilişkin kaydettiği görüntüleri, çeşitli sosyal medya platformları üzerinden paylaştı.

Hatırlayacağınız üzere Tarrant, söz konusu saldırıyı Facebook hesabı üzerinden canlı yayınlamıştı. Saldırgan ayrıca, YouTuber Felix Kjellberg ve Candace Owens gibi sayısız kişiye ve beyaz üstünlükçü komplo teorilerine atıfta bulunan bir manifesto da yayınlamıştı.

ABD’li şirket, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıdan sonraki ilk 24 saatte 1,5 milyon videonun kaldırıldığını, bunların 1,2 milyon tanesinin ise yükleme sırasında silindiğini belirtti.

Saldırı anına dair tüm videoların platformdan kaldırıldığını söyleyen sosyal medya devi, Avustralyalı teröristin Facebook ve Instagram hesaplarının da kapatıldığını duyurdu.

Buna rağmen tüm bu çabalar, 49 kişinin katledildiği ana dair videonun Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube gibi platformlarda yayınlanmasını engellemedi. Bu da, küresel internet şirketlerinin hassas içeriği ele alma politikasını bir kez daha tartışmaya açtı.

Saldırının ardından çok sayıda dünya lideri, Facebook’a bu tür içeriklerle çok daha etkili bir şekilde mücadele etme çağrısında bulundu. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in ise Facebook yetkilileriyle özel bir görüşme gerçekleştireceği belirtiliyor.