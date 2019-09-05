Facebook Yine Formunda: 419 Milyon Kullanıcının Numarası Sızdırıldı

Gizlilik problemleri ile sık sık gündeme gelen Facebook, bu tür sorunlardan dolayı büyük bir kitle kaybetmişti. Ortaya çıkan detaylar, Facebook'un önlem almaması nedeniyle 419 milyon kullanıcının kişisel bilgilerinin sızdırıldığını işaret ediyor.

İlk kez Cambridge Analytica skandalı ile gündeme gelen Facebook, bu skandalın ortaya çıkmasının ardından büyük tepki toplamış ve kayda değer sayıda kullanıcı kaybetmişti. Düzenli aralıklarla adı gizlilik problemleri ile gündeme gelen şirket, son zamanlarda gizliliği yükseltici bazı adımlar atmak için çabalıyordu.

TechCrunch'ın haberine göre veri tabanını şifreleme ile korumayan Facebook, 419 milyon kullanıcısının numaraları da dahil olan bazı kişisel bilgilerini sızdırdı. Ağırlıklı olarak Amerika, Vietnam ve İngiltere'deki kullanıcıların etkilendiği bu gizlilik sorunu, dünya genelindeki herhangi bir kullanıcıyı da etkilemiş olabilir.

Kişiye özel Facebook kullanıcı kodu, profil isim bilgileri, cinsiyeti, yaşadığı ülke, konum, doğum tarihi ve telefon numarası gibi bilgilerin yer aldığı bu gizlilik sorununun nasıl tepki alacağı şu an için bilinmiyor.