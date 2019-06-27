Facebook Yöneticisi Silikon Vadesinden Sonra İnzivaya Çekildi!

Bugüne kadar Dünyanın sonu ile ilgili birçok teori ortaya atıldı. Son olarak Dünya tarihine Maya Takvimi krizi olarak da giren kıyamet beklentileri, herkesin Şirince Köyü'ne dolmasını sağladı. Ancak Facebook yöneticisinin yaptığını duyunca, muhtemelen Maya takvimi ile ilgili kriz, size çok küçük gelecek. İşte haberimizin detayları.

Facebook'un eski üretim müdürlerinden Antonio Garcia Martinez, herkes gibi Silikon Vadisi'nde çalışan biriydi. Ancak Onun söylediğine göre teknolojinin ilerleyen dönemlerde neler getireceğini görmesi, inzivaya çekilmesine neden oldu. Öncelikli olarak teknolojinin ilerleyen yıllarda Dünya nüfusunun yarısını işsiz bırakacağını ifade etti ve bu durum onu korkutuyor.

Facebook yöneticisi gelecek için kaygılı

Yalnızca 30 yıl sonra bile dünyanın adeta çökme noktasına geleceğini ifade eden Antonio Garcia Martinez, ortaya çıkacak sosyal patlamalar nedeniyle endişeli. Bu sosyal patlamaların yakın bir zaman içerisinde insanları birbirini vurmaya dahi yönlendireceğini söyledi.

Martinez, küçük Orcas Adası'ndaki arsasını kendi kendisine yetebilecek şekilde düzenledi ve orada adeta kıyameti bekliyor. Kendisi ile yapılan röportajlarda, sıklıkla yalnız olmadığını da ifade ediyor. Onun söylediğine göre bu şekilde inzivaya çekilen birçok Silikon Vadisi çalışanı bulunuyor.

Siyaset ve teknoloji konularında da, daha çok teknolojinin önde olduğunu ve bu durumun Sosyal Politikalar yapmayı imkansız hale getirdiğini söyledi. Dünya ile ilgili birçok kıyamet senaryosu ortaya atılıyor ve herkesin bir favorisi var. Sizin kıyamet senaryonuz hangisi? Yorumlardan belirtebilirsiniz.