Facebook Yüz Tanıma Davasında 500 Milyon Dolar Ödeyecek

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketi Facebook, yıllar önce açılan yüz tanıma teknolojisi davasını sonlandırmak adına 550 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Dava Illinois eyaletinde açılan davayı sürdürmek istemeyen şirket, yüklü tazminat ödeyerek uzlaşma yoluna gitti.

Birkaç yıl önce Facebook, yüklediğiniz fotoğraflarda bulunan kişileri etiketlemeniz için otomatik olarak öneriyordu. Illinois eyaletinde yüz tanıma verilerinin toplanmasının yasak olması sebebiyle uzun yıllar önce Facebook'a dava açmıştı.

New York Times tarafından yayılanan haberde, Facebook'un kullanıcılarının rızasını almadan yüz verilerini toplamasının Illinois eyaletinde yasak olduğu dile getirildi. Facebook'un eyaletin biyometrik veri toplama yasalarını ihlal etmesi sebebiyle açılan dava, birkaç yıldır sürüyordu.

Facebook bugüne kadar bütün suçlamaları reddetmiş ve davanın kendi lehine sonuçlanacağından emin açıklamalar yapmıştı. Buna rağmen geri adım atma kararı alan şirket, 550 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

"Hissedarlarımız, kullanıcılarımız ve Illinois sakinleri için bu davayı geride bırakıp yolumuza devam etmek daha iyi olacak" diyen Facebook yetkilileri, uzlaşma yoluyla çözüm aradıklarını dile getirdiler.

Facebook aleyhindeki dava 2015 yılında Illinois'deki kullanıcılar tarafından açılmıştı. 2018'de San Fransisco'dan bir bölge hakimi Facebook'un alehine karar vermişti. Bu kararı temyize götürmemeye karar veren Facebook, konuyu böylece kapatma kararı aldı.