Facebook Yüz Tanıma Davası Sonuçlandı: Rekor Ödeme!

Facebook yüz tanıma davası nihayet sonuçlandı. Yargıcın aldığı karar, sosyal medya şirketini kullanıcılara rekor miktarda ödeme yapmak zorunda bıraktı. Peki, Facebook, şirketin izinsiz yüz taraması yaptığını ve tarama sonuçlarından elde edilen yüzlerin veri tabanında tutulduğunu iddia eden kullanıcılara ne kadar ödeme yapmak zorunda kaldı?

Facebook Yüz Tanıma Davası İçin Ne Kadar Ödeme Yaptı?

Facebook'a 2015 yılında Illinois'te toplu dava açılmıştı. Bu toplu dava, sosyal medya şirketinin fotoğraftaki yüzleri otomatik etiketleme özelliğinde yüz tanıma teknolojisini izinsiz almadan kullanmasını içeriyordu. Sosyal medya kullanıcıları, Facebook'un kullanıcılara sunduğu akıllı etiket öneri özelliği sayesinde platforma yüklediği fotoğraflarda arkadaşlarının otomatik olarak etiketlenmesini sağlayabiliyordu.

Sosyal medya uygulamasının etiket öneri özelliği, yeni yüklemem fotoğraflardaki insanları tanımlamak için önceden yüklenen fotoğraflardaki yüzlerin taranması ile çalışıyordu. Sosyal medya kullanıcıları ise şirketin sosyal medya uygulamasına eklenen fotoğrafları önermek için yüzleri sakladığını iddia etmiş ve şirkete toplu dava açmışlardı. Davada taramaların kullanıcı izni olmadan yapıldığı ve eyaletteki yüz tanıma, parmak izi ve diğer biyometrik teknolojileri düzenleyen Illinois'teki biyometrik bilgi gizliliği yasasını ihlal ettiği ileri sürülmüştü.

Facebook, biyometrik bilgi gizliliği yasasını ihlal ettiği için kendisine açılan davada kullanıcılara 550 milyon dolar ödeme yapılmasını önermişti. Amerika Birleşik Devletleri Bölge Yargıcı James Donato ise bu miktarın yeterince yüksek olmadığını ifade etmişti.

Donato, cuma günü sosyal medya şirketinin her davacıya en az 345 dolar verilmesinde karar kıldı ve sosyal medya şirketi, kullanıcılara toplamda 650 milyon dolar ödeme yapmak zorunda kaldı. Bu ödeme, mahremiyet ihlali nedeniyle şimdiye kadar yapılan en büyük ödemelerden biri oldu.

Sosyal medya şirketi Facebook, cumartesi günü yapmış olduğu açıklamada davanın topluluğun ve hissedarların çıkarına uyacak şekilde anlaşmaya vardığından memnuniyet duyulduğunu belirtti.

Illinois'in biyometrik bilgi gizliliği yasası diğer şirketleri de etkiledi. Sony'nin Aibo'su yüz tanıma teknolojisine sahip olduğu için etrafındaki insanları tespit edebildiği ve tepkisini buna göre şekillendirebildiği için Sony'nin köpek robotu Illinois'te yasaklanmasına karar verilmişti. Eyalette yer alan iki çocuk ise geçtiğimiz yıl yazılımlar aracılığı ile milyonlarca öğrencinin yüz taramalarını sakladığı iddiası ile Google'a dava açmıştı.