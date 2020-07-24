Facebook İzinsiz Yüz Tarama Yüzünden 650 Milyon Dolar Ödeyecek

Facebook izinsiz yüz tarama teknolojisini kullanmasıyla ilgili açılan davada 650 milyon dolarlık ceza ödeyecek. Fortune tarafından bildirilen mahkeme belgelerinde Facebook, kullanıcılardan izinsiz yüz taraması yaptığını kabul etti.

Facebook neden izinsiz yüz tarama yapıyor?

ABD'li teknoloji devine açılan izinsiz yüz tarama davası, Facebook'un kullanıcılardan biyometrik veri toplamadan önce açıkça izin almasını gerektiren bir Illinois gizlilik yasasını ihlal ettiğine dayanıyor ve Facebook'un bu ihlali 2015 yılından beri yaptığını gösteriyor.

Dava için gösterilen sorun, Facebook'a fotoğraf yüklediğinizde sizin haricinizdeki diğer yüzleri izinsiz bir şekilde taraması ve etiket önerisinde bulunmasyıdı. Bu izinsiz yüz tarama özelliği yüzünden Illinois gizlilik yasasını ihlal eden Facebook 550 milyon ve 100 milyonluk iki cezaya çarptırıldı.

Facebook kullanıcılarına 400 dolar ödeme yapılacak

650 milyon dolarlık izinsiz yüz tarama cezası, ülkenin dört bir yanındaki yetkililerin yüz tanıma yasağı için baskı yapmasıyla ortaya çıktı. Ceza ile ödenen bu 650 milyon dolarlık miktarın 2015'ten beri izinsiz olarak yüzü taranan Facebook kullanıcılarına verilmesi ve kişi başına 400 dolar kadar ödeme yapılması hedefleniyor.