Facebook Yüzlerce Kötü Amaçlı Uygulamayı Mağazadan Kaldırttı

Facebook, insanların oturum açma kimlik bilgilerini çalmak için tek oturum açma (SSO) özelliğini kötüye kullanan yüzlerce kötü amaçlı mobil uygulama tespit ettiğini söyledi.

Facebook, uygulamaları Dünya'nın en büyük iki mobil uygulama mağazasının işletmecileri olan Google ve Apple'a bildirirken, bu uygulamaları daha önce yüklemiş olan kullanıcılar, uygulama silene kadar tehdit altında kalacak.

Bir blog gönderisinde sosyal medya devi Facebook, Android ve iOS'ta 400'den fazla kötü amaçlı uygulama tespit ettiğini açıkladı. Bu uygulamalar, sahte VPN'lerden fotoğraf düzenleyicilere, mobil oyunlardan iş uygulamalarına kadar çeşitlilik gösteriyor.

Uygulamalar Hesaplarınıza Giriş Yapmanızı İstiyor

Söz konusu uygulamalar yüklendiğinde, kullanıcıların özelliklerini kullanabilmeleri için "Facebook ile giriş yapmalarını" gerektiriyor ancak bunu yapmak verilerin çalınmasıyla sonuçlanıyor ve tehdit aktörlerinin hesaplarını uygun gördükleri her şey için kullanmalarına izin veriyor.

Fotoğraf düzenleme uygulamaları bu konuda tüm grubun %42.6'sını oluşturan açık ara en popüler tür konumunda. Ticari hizmet uygulamaları %15,4 ile ikinci sırada yer alırken, onu telefon hizmetleri %14,1 ile takip ediyor.

Uygulamaların tam listesine buradan ulaşabilirsiniz. Eğer bu uygulamalardan biri telefonunuzda yüklüyse derhâl silmeniz öneriliyor.