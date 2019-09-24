Facebook, Zihin Gücü ile Bilgisayarınızı Kontrol Edebileceğiniz Teknoloji Üzerinde Çalışıyor

Elektronik cihazları ellerimizi kullanmadan yönetebileceğimiz teknoloji çoğu kişinin hayalidir. Bu hayali gerçeğe çevirmek için Facebook çalışmalara başladı bile. Pazartesi günü nöroteknoloji girişimi olan CTRL-labs’i bünyesine kattığını açıklayan Facebook, akıllı telefonları, bilgisayarları ve diğer dijital aletleri ekrana ya da klavyeye dokunmaya gerek kalmadan zihninizle kullanabileceğiniz bir bileklik üzerinde çalışıyor.

Teknoloji alanında devrim yaratmaya yönelik olan bu proje gerçek olursa iletişim kurmak bambaşka bir boyut alacak. 2017’de Facebook insanların sadece zihinlerini kullanarak yazabilecekleri ve başkalarına mesaj yollayabilecekleri bir beyin-bilgisayar arayüzü üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Şimdi ise bunu giyilebilir bir teknoloji olarak tasarladıkları ortaya çıkmış oldu.

New York merkezli olan CTRL-labs’i satın alan Facebook bu sayede ilk olarak 2017’de dile getirdikleri projeyi hayata geçirmeyi planlıyor. CTRL-labs, bir süredir omurilikteki nöronların el kaslarına gönderdiği elektrik sinyallerinin şifresini çözen bir bileklik üzerinde çalışıyor. Bu sinyaller ellerinize nasıl hareket edeceklerini söylüyor.

Facebook’un sanal ve artırılmış gerçeklik başkan yardımcısı olan Andrew Bosworth’un açıklamalarına göre bu teknoloji kullanıcının yapmak istediğini algılayacak ve belli belirsiz bir hareket kullanarak ya da sadece bunu isteyerek fotoğraf paylaşabilmesini sağlayacak.

Facebook’un CTRL-labs’i ne ölçüde bünyesine katacağı bilinmese de çalışanlar Facebook Reality Labs’in bir parçası olacaklar. Şirket bir süredir bileklik üzerinde çalışsa da bunun ne zaman kullanılabilir bir teknoloji olacağı ise şimdilik bilinmiyor.