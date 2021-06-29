Facebook'a Açılan Tekelcilik Davası Sonuçlandı

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Facebook'a açılan tekelcilik davası, şirketin CEO'su Mark Zuckerberg'ün lehine sonuçlandı. Şirkete yönelik açılan davalar hakkında yargıcın kararı davaları reddetmekten yana oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkililer, Facebook gibi büyük teknoloji girişimlerinin sektördeki öncülüğünün diğer girişimlere haksızlık yarattığını öne sürerek Facebook'a dava açmıştı. Yargıç, Federal Ticaret Komisyonu ve eyalet başsavcıları tarafından sosyal medya devine açılan davaları reddetti.

Davacı taraflar, sosyal medya devinin kendisinden çok daha küçük rakiplerini gölgesinde bırakmak için sosyal medya alanındaki gücünü kötüye kullandığını öne sürmüş ve sosyal medya şirketinin Instagram ve WhatsApp gibi hizmetlerinin zorunlu olarak bölünmesini içeren çözümlere başvurulmasını isteyerek Aralık 2020'de Facebook'a dava açmıştı.

Facebook'a Açılan Tekelcilik Davası Neden Reddedildi?

Amerika Birleşik Devletleri Bölge Yargıcı James Boasberg, pazartesi günü aldığı kararda davacı tarafların yetersiz kanıt sunduğunu öne sürerek Facebook'a yaptırım uygulanmasının uygun olmadığını belirtti. Yargıç aldığı kararda yeterli kanıt olmadığını belirttiği için FTC (Federal Ticaret Komisyonu) yine Facebook'un lehine olacak başka bir dava daha açabilir.

Yargıç, kararında Facebook'un son 10 yıl içindeki herhangi bir zamanda sahip olduğu pazar payına ilişkin gerçek herhangi bir rakamın olmadığı iddiaların sosyal medya devinin pazarı elinde tuttuğunu ortaya koymakta yetersiz kaldığını ifade etti.

FTC, Facebook'un 2012 yılında Instagram'ı, 2014 yılında ise WhatsApp gibi daha küçük ancak gelecek vadeden rakiplerini satın almak da dahil olmak üzere pazardaki rekabette öne geçmek için sistematik bir stratejiyi takip ettiğini iddia etmişti.

New York Başsavcısı Letita James, Facebook'un sektördeki gücünü daha küçük rakipleri gölgesinde bırakmak ve rekabette her zaman ön sırada olmak için kullandığını, bunların hepsini günlük kullanıcı sayısını arttırmak pahasına yaptığını söylemişti.

Yargıç, eyalet başsavcılarından gelen şikayetleri de olumsuz yönde değerlendirdi. Yargıcın aldığı karara ilişkin görüşlerini paylaşan kişiler, alınan kararın Silikon Vadisi'nin devlerinin sahip olduğu gücü ellerinden almada büyük bir gerileme olduğunu dile getirdi.

Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Fight for the Future'ın müdürü Evan Greer, alınan kararın mahkemelerin küçük kuruluşları büyük teknoloji tekellerinden kurtarmasının umulamayacağını açıkça ortaya koyduğunu ileri sürdü.