Facebook'ta Veri Sızıntısı: Milyonlarca Türk Kullanıcının Bilgileri İnternete Düştü!

Facebook'ta veri sızıntısı skandalı yaşandı. Bilgisayar korsanlığı forumundaki bir kullanıcı, 500 milyonu aşkın Facebook kullanıcısının kişisel bilgilerini paylaştı. Yaşanan korkunç olaya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Facebook'ta yeni bir skandal daha yaşandı. Business Insider'daki habere göre bilgisayar korsanlığı forumundaki bir kullanıcı, 533 milyon kullanıcının kişisel verilerini çevrim içi olarak ücretsiz bir şekilde yayımladı. Sızdırılan veriler arasında telefon numarası, isim soyisim, konum, e-posta adresi ve biyografik bilgiler yer alıyor.

Çok kritik bilgilerin internet üzerinden paylaşılması, endişe seviyesinin en üst seviyeye taşınmasına neden oldu. Alon Gal isimli bir siber güvenlik uzmanı, sosyal medya hesabı üzerinden yaşanan büyük skandalda hangi ülkeden ne kadar kişinin verisinin internete düştüğünü gözler önüne seren görseller paylaştı. Gal ayrıca Facebook kullanıcılarının sızdırılan bilgilerine ait görüntüler de paylaştı.

Aktarılan bilgilere göre veri sızıntısı olayından 106 ülkeden 533 milyon kullanıcı etkilendi. Türkiye'den 19 milyon 638 bin 821 kullanıcının telefon numarası, isim soyisim, konum ve e-posta adresi gibi bilgileri internete düştü. Amerika Birleşik Devletleri'nden 32 milyon 315 282 bin kullanıcı etkilenirken Birleşik Krallık'tan 11 milyon, Hindistan'dan ise 6 milyon kullanıcı etkilendi.

In early 2020 a vulnerability that enabled seeing the phone number linked to every Facebook account was exploited, creating a database containing the information 533m users across all countries.



It was severely under-reported and today the database became much more worrisome 1/2 pic.twitter.com/ryQ5HuF1Cm