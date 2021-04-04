Facebook'ta Veri Sızıntısı: Milyonlarca Türk Kullanıcının Bilgileri İnternete Düştü!

Facebook'ta veri sızıntısı skandalı yaşandı. Bilgisayar korsanlığı forumundaki bir kullanıcı, 500 milyonu aşkın Facebook kullanıcısının kişisel bilgilerini paylaştı. Yaşanan korkunç olaya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Facebook'ta Veri Sızıntısı Skandalı Yaşandı

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Facebook'ta yeni bir skandal daha yaşandı. Business Insider'daki habere göre bilgisayar korsanlığı forumundaki bir kullanıcı, 533 milyon kullanıcının kişisel verilerini çevrim içi olarak ücretsiz bir şekilde yayımladı. Sızdırılan veriler arasında telefon numarası, isim soyisim, konum, e-posta adresi ve biyografik bilgiler yer alıyor.

Çok kritik bilgilerin internet üzerinden paylaşılması, endişe seviyesinin en üst seviyeye taşınmasına neden oldu. Alon Gal isimli bir siber güvenlik uzmanı, sosyal medya hesabı üzerinden yaşanan büyük skandalda hangi ülkeden ne kadar kişinin verisinin internete düştüğünü gözler önüne seren görseller paylaştı. Gal ayrıca Facebook kullanıcılarının sızdırılan bilgilerine ait görüntüler de paylaştı.

Aktarılan bilgilere göre veri sızıntısı olayından 106 ülkeden 533 milyon kullanıcı etkilendi. Türkiye'den 19 milyon 638 bin 821 kullanıcının telefon numarası, isim soyisim, konum ve e-posta adresi gibi bilgileri internete düştü. Amerika Birleşik Devletleri'nden 32 milyon 315 282 bin kullanıcı etkilenirken Birleşik Krallık'tan 11 milyon, Hindistan'dan ise 6 milyon kullanıcı etkilendi.

In early 2020 a vulnerability that enabled seeing the phone number linked to every Facebook account was exploited, creating a database containing the information 533m users across all countries.



It was severely under-reported and today the database became much more worrisome 1/2 pic.twitter.com/ryQ5HuF1Cm — Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) January 14, 2021

Business Insider, sızdırılan verilerin doğruluğunu kontrol etmek için açığa birtakım işlemler gerçekleştirdi. Insider, sızdırılan e-posta adreslerinden bazılarını sosyal medya platformunun şifre sıfırlama kısmına girdi. Şifre sıfırlama özelliği, kullanıcının telefon numarasının bir kısmını gösteriyor. Bu işlemin ardından doğrulama kodunu gönderildiği telefon numarasıyla sızdırılan bilgiler eşleşti.

Siber güvenlik uzmanı Alon Gal, açığa çıkan bilgilerin ne amaçlarla kullanılabileceğine ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Gal, yaptığı açıklamada, "Facebook kullanıcılarının telefon numaraları dahil olmak üzere özel bilgileri içeren bu büyüklükteki bir veritabanı, bilgisayar korsanları tarafından sosyal mühendislik saldırıları ya da hackleme girişimleri gerçekleştirmek için verilerin kullanılmasına neden olabilecektir" ifadelerini kullandı.

Yaşanan skandalın ortaya çıkmasının ardından popüler sosyal medya platformuna tepkiler çığ gibi büyüdü. Kullanıcılar her ne kadar güçlü parola oluşturarak hesap güvenliğini sağlamaya çalışsa da firmaların kendi güvenliğini sağlayamamasından ötürü bu tarz skandallar gerçekleşmeye devam ediyor.