Biden: Facebook'taki Yanlış Bilgiler İnsanları Öldürüyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Facebook'taki yanlış bilgiler hakkında kendisine yönlendirilen bir soruyu yanıtladı. Biden, Facebook ve diğer sosyal medya platformlarının kullanıcılara sağladığı asılsız bilgilerini paylaşma kolaylığının insanların hayatına mal olduğunu ifade etti.

Facebook'taki Yanlış Bilgiler Yüzünden Ölümler Artıyor Açıklaması

ABD'nin 46. başkanı olan Biden, Facebook da dahil olmak üzere bütün sosyal medya uygulamalarının COVID-19 hakkında yanlış bilgilerin sosyal medya platformlarında yayılmasına kolaylık sağladığını ileri sürerek insanların ölmesine neden olduğunu açıkladı.

Biden'ın açıklaması, başkana "Facebook" gibi sosyal medya platformlarında koronavirüs hakkındaki yanlış bilgilerin yayılması ile ilgili ne düşündüğüne ilişkin bir soru yönelten muhabire yanıt olarak geldi. Biden, "İnsanları öldürüyor" dedi.

Salgının şu anda devam etmesinin en önemli nedenlerinden birinin aşı karşıtları olduğu kanaatini dile getiren ABD Başkanı Biden, aşı karşıtı paylaşımların insanları COVID-19 aşısı olmaktan alıkoyduğunu, yanlış bilgilerin paylaşılmasının inanılmaz kolay olmasının insanların ölümüne yol açtığını söyledi.

Reporter: "What's your message to platforms like Facebook?"



President Biden: "They're killing people." pic.twitter.com/jrAvQpG7i0 — The Hill (@thehill) July 16, 2021

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın salgının seyrini olumsuz yönde etkileyen yanlış bilgilere ilişkin açıklaması, Dr. Vivek Murthy'nin insanların hayatına mal olabilecek seviyedeki yanlış bilgilerin "büyük bir tehdit" olmasını vurgulamasından bir gün sonra yapıldı.

Biden'ın açıklamasının ardından Facebook sözcüsünden de açıklama gecikmedi. Sözcü, şu ifadeleri kullandı:

"Arkasında hiçbir gerçeğin olmadığı suçlamaların dikkatimizi dağıtmasına izin vermeyeceğiz. Gerçek şu ki 2 milyardan fazla insan doğrudan COVID-19 hakkında en güvenilir bilgilere ulaştı. Facebook'taki COVID-19 ve aşılar hakkında bilgiler, internetteki diğer tüm yerlerdeki bilgilerden çok daha fazlasını içeriyor. 3,3 milyondan fazla Amerikalı, aşı bulma aracımızı kullanarak nerede ve nasıl aşı alınabileceğini öğrendi. Gerçekler, Facebook'un bu mücadeleye yardımcı olduğunu gösteriyor."

Facebook ve ona bağlı sosyal medya platformu Instagram'a yapılan baskı, yeni tip koronavirüs aşıları hakkında paylaşılan asılsız bilgilerin çok daha sıkı bir şekilde ele alınmasını gerektirdi. Sosyal medya devi, aşı karşıtlığı ile mücadele kapsamında platformlarına bir dizi yeni özellik getirdi.

Örneğin aşı ya da koronavirüs hakkında yapılan herhangi bir paylaşım otomatik olarak tespit ediliyor. Kullanıcıların paylaştığı gönderinin hemen altında görüntüleyenleri güvenilir bir kaynağa yönlendiren bağlantı yer alıyor.

Şirketin sözcüsünün yaptığı açıklamada da değindiği gibi platform ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayanlara aşılama konusunda yardımcı olmak için ayrı bir özelliğini daha kullanıma sundu ancak sosyal medya uygulamalarının yapısı gereği paylaşımlar insan denetiminden geçmiyor. Platformun kullandığı algoritma yanlış bilgileri tespit etmek için çoğu zaman yeterli olsa da yanlış bilgilerin tamamen önünü kesmek pek mümkün olmuyor.