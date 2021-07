Biden: Facebook'taki Yanlış Bilgiler İnsanları Öldürüyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Facebook'taki yanlış bilgiler hakkında kendisine yönlendirilen bir soruyu yanıtladı. Biden, Facebook ve diğer sosyal medya platformlarının kullanıcılara sağladığı asılsız bilgilerini paylaşma kolaylığının insanların hayatına mal olduğunu ifade etti.

ABD'nin 46. başkanı olan Biden, Facebook da dahil olmak üzere bütün sosyal medya uygulamalarının COVID-19 hakkında yanlış bilgilerin sosyal medya platformlarında yayılmasına kolaylık sağladığını ileri sürerek insanların ölmesine neden olduğunu açıkladı.

Biden'ın açıklaması, başkana "Facebook" gibi sosyal medya platformlarında koronavirüs hakkındaki yanlış bilgilerin yayılması ile ilgili ne düşündüğüne ilişkin bir soru yönelten muhabire yanıt olarak geldi. Biden, "İnsanları öldürüyor" dedi.

Salgının şu anda devam etmesinin en önemli nedenlerinden birinin aşı karşıtları olduğu kanaatini dile getiren ABD Başkanı Biden, aşı karşıtı paylaşımların insanları COVID-19 aşısı olmaktan alıkoyduğunu, yanlış bilgilerin paylaşılmasının inanılmaz kolay olmasının insanların ölümüne yol açtığını söyledi.

Reporter: "What's your message to platforms like Facebook?"



President Biden: "They're killing people." pic.twitter.com/jrAvQpG7i0