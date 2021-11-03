Bir Ülke, Facebook'un İçerik Raporlama Sistemine Doğrudan Erişebilecek

Ortak yapılan bir açıklama ile bir ülkenin Facebook'un içerik raporlama sistemine doğrudan erişme olanağına sahip olacağı belirtildi. Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarının çatı şirketi olan Meta, sosyal medya platformlarında bulunmasının olumsuz sonuçları olabileceği düşünülen içeriklerin kaldırılmasına yönelik anlaşmanın bir parçası olarak belirtilen ülkenin yönetimine sağlayacağı olanaklara değindi.

Meta'nın açıklamasına göre Facebook ve Instagram'da yer alan zararlı içeriklerin denetlenmesi kapsamında Kazakistan hükûmetine raporlama sistemine doğrudan ulaşma imkânı tanınmaya başlanıyor. Bu, Kazakistan hükûmetinin bildirilen içeriklere doğrudan erişim sağlayabileceği anlamına geliyor.

Facebook'un İçerik Raporlama Sistemine Kazakistan'ın da Erişimi Olacak

Facebook, Kazakistan hükûmetine verdiği doğrudan erişim olanağının hükûmetin Facebook'un küresel içerik politikasını destekleyeceğine ve Kazakistan'da yer alan yerel yasalara aykırı olan içeriklerin kaldırılması için sürecin daha da hızlı işlemesine katkıda bulunacağına işaret etti.

Anlaşmaya göre her iki taraf da düzenli olarak iletişim halinde olacak. Facebook'un temsilcisi gerektiğinde çeşitli konular ile ilgili olarak bakanlıkla çalışabilecek. Bu ve buna benzer durumlar ile pek çok ortak çalışma alanı yaratılacak.

Facebook'tan George Chen, konu ile ilgili yapmış olduğu açıklama Facebook'un özellikle çocukların çevrim içi güvenliği açısından Kazakistan hükûmeti ile birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Chen, açıklamasının devamında Kazakistan hükûmeti ile uzun vadeli iş birliğinin ilk adımını atmak için Facebook'un içerik raporlama sistemine doğrudan erişim olanağını sağlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

ZDNet tarafından paylaşılan bilgilere göre Facebook, geçen ay bakanlıktan yetkililere raporlama sisteminin nasıl kullanılacağı, Facebook'un içerik politikası ve topluluk standartları ile ilgili ayrıntılı bir eğitim verdi.

Çocukları siber zorbalıktan korumak için eylül ayında bir yasa tasarısı getiren milletvekillerinden biri olan Aidos Sarym, Facebook ile Kazakistan arasında imzalanan anlaşmayı her iki tarafın da kazandığı ya da kazanacağı bir anlaşma olarak nitelendirdi.

Facebook, bu görüşmeler esnasında herkesin fikir birliğine vardığını öne sürdü. Peki, siz Facebook ve Kazakistan hükûmeti arasında yapılan anlaşma ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Facebook'un içerik raporlama sistemine doğrudan erişme olanağı sunması ile ilgili bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.