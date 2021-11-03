Facebook'un Yüz Tanıma Sistemi Kapatılıyor

Facebook'un yüz tanıma sistemi ile ilgili oldukça önemli bir karar alındı. Meta, popüler sosyal medya hizmetindeki söz konusu özelliği kapatma kararı aldı. Bu kapsamda sisteme kayıtlı olan tüm veriler silinecek.

Facebook'un Yüz Tanıma Sistemi Neden Kaldırılacak?

Geçtiğimiz hafta Facebook ismini Meta olarak değiştiren şirket, dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya uygulamasındaki yüz tanıma özelliğinin kaldırılacağını duyurdu fakat net bir tarih paylaşılmadı. Aktarılan bilgilere göre kapatma işlemi önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek.

Şirket, yüz tanıma özelliğini 2010 yılında tanıtmıştı. Bu özellik, kullanıcıların kullanımına sunulduğunda otomatik olarak etkinleştirilmişti. Bu özellik, paylaşılan fotoğraflardaki kişilerin otomatik olarak etiketlenmesine olanak tanıyor.

Yüz tanıma özelliği gizlilik konusundaki endişeleri beraberinde getirmişti. Şirket, bu özellik nedeni ile kullanıcılar tarafından yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Meta, yayımladığı blog yazısında, 1 milyardan fazla yüz tanıma şablonunun silineceğini açıkladı.

Meta, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, yüz tanıma teknolojisini örneğin kimlik doğrulama ya da sahtekarlığı önleme konusunda hala güçlü bir araç olarak gördüklerini fakat yüz tanımanın endişeleri arttırdığından dolayı söz konusu özelliğin kaldırılacağına işaret etti.

Yüz tanıma teknolojisi hakkında pek çok endişenin olduğunu ifade eden Meta, söz konusu teknoloji ile ilgili bir belirsizliğin olduğunu, devam eden bu belirsizliğin ortasında yüz tanıma kullanımının dar bir dizi kullanım olanağı ile sınırlandırılmasının uygun olduğuna inandıklarını söyledi.

Gerçek Facebook Kullanıcı Sayısı Bilinmiyor

Gerçek Facebook kullanıcısı sayısı, şirketin yönetimi tarafından dahi bilinmiyor. Facebook kullanan sosyal medya kullanıcılarının kaç tane sahte Facebook hesabının, kaç tane gerçek Facebook hesabının olduğu tam olarak bilinmiyor. Gerçekte ne kadar Facebook kullanıcısı olduğu ile ilgili eğer bir sayı ileri sürülürse bu sayının yalnızca bir tahminden ibaret olma ihtimali oldukça yüksek çünkü kullanıcıların birden fazla hesap oluşturması her zaman mümkün.

Şirketin geçen günlerde paylaşmış olduğu yeni bilgiler, sahte hesapların ya da birden fazla hesaba sahip olan Facebook kullanıcı sayısının beklenenden çok daha fazla olabileceğini gösterdi. Bu bilgi, oluşturulan 5.000 yeni hesabın analiz edilmesi ile elde edildi ve bu, hesapların %32 ila %56'sının platformda zaten bir hesabı olan ve yeni hesapların gizlilik de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerden ötürü ayrı bir hesap kullanmak isteyen kişiler tarafından oluşturulduğunu ortaya çıkardı.