FaceTime Android ve Windows Platformlarına Geliyor

FaceTime Android ve Windows platformlarına gelecek. Popüler görüntülü sohbet uygulaması yalnızca Apple kullanıcıları arasında kullanılabiliyordu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi tarafından yapılan duyuruya göre artık Android ve Windows kullanıcıları tarafından da kullanılabilecek.

FaceTime Android ve Windows'a Ne Zaman Gelecek?

FaceTime oldukça başarılı bir görüntülü sohbet uygulamasıdır ve Apple kullanıcıları arasında en popüler uygulamalardan bir tanesidir fakat FaceTime sadece iPhone ve Mac kullanıcılarına özel olduğu için Android kullanıcıları tarafından kullanılamıyor ve bu da Android ve iOS arasında görüntülü sohbet yapmayı imkânsızlaştırıyor.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi, dün düzenlediği WWDC 2021 etkinliğinde çok önemli duyurular gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen duyurular arasında popüler görüntülü sohbet uygulaması FaceTime'a ilişkin önemli bir gelişme de yer aldı. Teknoloji tarafından yapılan duyuruya göre FaceTime üzerinden gerçekleşen görüşmeler yalnızca Mac ve iPhone'lar ile sınırlı kalmayacak.

Apple, sohbet uygulamasının Android ve Windows platformlarında da kullanılabileceğini açıkladı fakat bu platformlara özel bir uygulama çıkmayacak. Görüşmenin gerçekleşebilmesi için Mac ve iOS kullanıcıları tarafından bir bağlantı gelmesi gerekiyor. Android ve PC kullanıcıları, gelen bağlantı tıklayarak web tarayıcısı üzerinden görüntülü görüşmelere katılabilecek.

FaceTime uygulamasında yaşanan bu gelişme, video konferans uygulaması Google Meet ve Zoom'daki sisteme oldukça benziyor. Google Meet ve Zoom'da da bağlantıya tıklayarak internet tarayıcısı üzerinden görüntülü görüşmelere katılabiliyorsunuz.

Popüler sohbet uygulamasının Android ve Windows desteğini ne zaman alacağı açıklanmadı ancak desteğin sonbahar mevsiminde iOS 15 ile birlikte geleceği tahmin ediliyor. Teknoloji devi, web desteğinin yanı sıra birçok özellik de duyurdu.

Apple tarafından aktarılan bilgilere göre uygulama, yeni bir ızgara görünümü seçeneğine sahip olacak. Bunun yanı sıra ses kalitesini iyileştirmek için ses yalıtım özelliği, uzamsal ses desteği ve portre moduna benzer arka planı bulanıklaştırma seçeneği alacak.

Şirket tarafından duyurulan özellikler arasında SharePlay isimli oldukça önemli bir özellik de yer alıyor. SharePlay, kullanıcıların aynı içeriği aynı anda izlemesine ya da dinlemesine olanak sağlayacak. Disney Plus, Hulu, HBO Max ve Twitch dahil olmak üzere bazı önemli platformları bu özelliği destekleyecek. Apple Music ve Apple TV Plus'ın da destekleyeceğini belirtelim.