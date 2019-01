FaceTime'da İlginç Açık! FaceTime Hatası Nasıl Çözülür?

Bugün sabah saatleri itibarıyla iPhone kullanıcıları ilginç bir FaceTime hatası ile karşı karşıya kaldılar. FaceTime grup konuşması yapmak isteyen kullanıcılar, arama başlatmalarının hemen ardından, karşı taraf aramayı cevaplamasa dahi ses ve görüntü almaya başladılar. Yaşanan olaydan sonra Apple konuya hemen müdahale etti.

Günün erken saatlerinde özellikle Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde yaşayan kullanıcılar, FaceTime grup konuşması hatası aldıklarını dile getirmeye başlamışlardı. Grup araması yapan kullanıcılar, giden aramaların yanıtlanıp yanıtlanmamasına bakmasızın ses ve görüntü alabildikleri söylemişlerdi.

Yaşanan FaceTime hatası ise tam arama yapıldığı sırada konuşmaya bir başkasının eklenmesi durumunda yaşanıyordu. Yani siz X kişiyi arar aramaz, aynı aramaya başka birini daha eklemek istediğinizde, ilk aramayı yaptığınız kişi aramayı cevaplamasa dahi sesleri ve görüntüleri görebiliyordunuz.

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer🤒#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ