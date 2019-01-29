FaceTime'da İlginç Açık! FaceTime Hatası Nasıl Çözülür?

Bugün sabah saatleri itibarıyla iPhone kullanıcıları ilginç bir FaceTime hatası ile karşı karşıya kaldılar. FaceTime grup konuşması yapmak isteyen kullanıcılar, arama başlatmalarının hemen ardından, karşı taraf aramayı cevaplamasa dahi ses ve görüntü almaya başladılar. Yaşanan olaydan sonra Apple konuya hemen müdahale etti.

Günün erken saatlerinde özellikle Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde yaşayan kullanıcılar, FaceTime grup konuşması hatası aldıklarını dile getirmeye başlamışlardı. Grup araması yapan kullanıcılar, giden aramaların yanıtlanıp yanıtlanmamasına bakmasızın ses ve görüntü alabildikleri söylemişlerdi.

Yaşanan FaceTime hatası ise tam arama yapıldığı sırada konuşmaya bir başkasının eklenmesi durumunda yaşanıyordu. Yani siz X kişiyi arar aramaz, aynı aramaya başka birini daha eklemek istediğinizde, ilk aramayı yaptığınız kişi aramayı cevaplamasa dahi sesleri ve görüntüleri görebiliyordunuz.

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer🤒#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ — Benji Mobb™ (@BmManski) January 28, 2019

FaceTime hatası nasıl çözülür?

Neredeyse her iPhone modeli için geçerli olan FaceTime hatasının çözümü Apple’a bağlı. Yani telefon üreticisi yayınlayacağı güncellemeyle bu hatayı tamamen ortadan kaldırana kadar, hatayı kökten çözmenin bir yolu bulunmuyor.

Apple’ın güncellemesi bekliyor olmamıza karşın, FaceTime ile arama alma özelliğini ayarlardan kapatmanız durumunda, böyle bir tehlikeyi, sorun çözülene kadar engellemeniz mümkün. Bunun için Ayarlar seçeneğine tıklayıp, en üstte yer alan arama bölmesine FaceTime yazdıktan sonra, en üstte yer alan FaceTime işaretini kapatarak, soruna kısa vadeli çözüm bulabilirsiniz.

Apple harekete geçti

Dünyanın en büyük teknoloji üreticilerinden Apple, yaşanan hatya sonrasında harekete geçti ve sorunu çözmek için çalışmalara başladı. FaceTime hatası için nihai çözümü bulana kadar, FaceTime üzerinden grup araması yapmayı kapatan Apple, sorunu kökten çözmüş oldu.

Buna rağmen konuyla ilgili henüz Apple tarafından resmi bir açıklama gelmedi. FaceTime hatası sorununun neden yaşandığı ya da ilerleyen günlerde tekrar yaşanıp yaşanmayacağına dair sorular hala çözülmeyi bekliyor.