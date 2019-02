FaceTime Güvenlik Açığını Ortadan Kaldıran iOS 12.1.4 Güncellemesi Yayınlandı

Apple, iPhone ve iPad modelleri için iOS 12.1.4 güncellemesini yayınladı. FaceTime güvenlik açığı sebebiyle kullanıcılar tarafından eleştirilerin hedefi haline gelen Apple, bu güncelleme ile birlikte sorunu tamamen ortadan kaldırdı.

FaceTime’da kullanıcılara gelen aramalara yanıt verilmemesine rağmen sesin karşı tarafa gittiğini fark eden Grant Thompson, hiç vakit kaybetmeden durumu Apple firmasına bildirmişti. Apple, güvenlik açığını vakit kaybetmeden çözüme kavuşturmak için Grup FaceTime özelliğini durdurmuştu. Şirket geç de olsa bir güncelleme yayınlayarak bu sorunu tamamen ortadan kaldırdı.

iOS 12.1.4 güncellemesi ile birlikte performans iyileştirmeleri ve kullanıcıların yaşadıkları batarya sorununu çözmek için bazı iyileştirmeler de yapıldı. Apple, bu güncelleme ile daha stabil bir performans vaat ediyor.

iOS 12.1.4 Güncellemesi Hangi Cihazlara Geldi?

iPhone 5S, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro, iPad 9.7, iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPad Mini 4, iPod Touch 6. jenerasyon.

iOS 12.1.4 Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Cihazınıza otomatik olarak güncelleme bildirimi gelmediyse, sırasıyla “Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi” yolunu takip ederek güncellemeyi yapabilirsiniz. Ek olarak, güncellemeyi iTunes üzerinden de yapabilirsiniz.