Fagradals Yanardağı Drone'u Eritti: İşte O Görüntüler!

Fagradals Yanardağı'nı kuş bakışı ile görüntülemek isteyen bir drone kullanıcısı, drone'unu sıçrayan lavlara o kadar yakınlaştırdı ki drone'u eve götürdükten sonra cihazının bir kısmının erimiş olduğunu gördü. Kullanıcı, drone ile kayıt altına aldığı görüntüleri herhangi bir zarar görmeden yayımlamayı başardı.

Geçen haftalarda İzlanda'nın başkenti Reykjavik'in yakınlarındaki Reykjanes Yarımadası'ndaki volkanik dağ tekrar hareketlenmişti. Volkanik dağın yeniden hareketlenmesinin ardından patlamanın uzun bir aradan sonra görülen ilk volkanik hareket olduğu açıklanmıştı.

Acil Durum Yönetimi Departmanı da volkanik dağın en yakın yoldan yaklaşık 2,5 kilometre uzak bir vadide olduğu bilgisini paylaşmıştı. Yetkililer de bu nedenle tahliye işlemine ihtiyaç duyulmadığını belirtmişti.

Volkanik dağın hareketlenmesi ile Twitter gibi sosyal medya platformlarında da bazı görüntüler yayımlanmıştı. Örneğin "Arinbjornkol" isimli bir Twitter kullanıcısı, yanardağın en önemli anlarını derlemiş olduğu bir videoyu Twitter hesabı üzerinden yayımlamıştı.

Timelapse of eruption over the last couple of hours. People and helicopters start arriving at 1:40. Video source: @RUVfrettir #Reykjanes #eldgos #Fagradalsfjall pic.twitter.com/3Gcn972a8R