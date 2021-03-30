Fagradals Yanardağı Drone'u Eritti: İşte O Görüntüler!

Fagradals Yanardağı'nı kuş bakışı ile görüntülemek isteyen bir drone kullanıcısı, drone'unu sıçrayan lavlara o kadar yakınlaştırdı ki drone'u eve götürdükten sonra cihazının bir kısmının erimiş olduğunu gördü. Kullanıcı, drone ile kayıt altına aldığı görüntüleri herhangi bir zarar görmeden yayımlamayı başardı.

Fagradals Yanardağı İçin Drone'unu Feda Etti

Geçen haftalarda İzlanda'nın başkenti Reykjavik'in yakınlarındaki Reykjanes Yarımadası'ndaki volkanik dağ tekrar hareketlenmişti. Volkanik dağın yeniden hareketlenmesinin ardından patlamanın uzun bir aradan sonra görülen ilk volkanik hareket olduğu açıklanmıştı.

Acil Durum Yönetimi Departmanı da volkanik dağın en yakın yoldan yaklaşık 2,5 kilometre uzak bir vadide olduğu bilgisini paylaşmıştı. Yetkililer de bu nedenle tahliye işlemine ihtiyaç duyulmadığını belirtmişti.

Volkanik dağın hareketlenmesi ile Twitter gibi sosyal medya platformlarında da bazı görüntüler yayımlanmıştı. Örneğin "Arinbjornkol" isimli bir Twitter kullanıcısı, yanardağın en önemli anlarını derlemiş olduğu bir videoyu Twitter hesabı üzerinden yayımlamıştı.

Benediktkol isimli başka bir kullanıcı da lavların gece vaktinde nasıl göründüğünü gösteren bir tweet paylaşmıştı.

İki kullanıcının paylaştığı görüntülere ek olarak yanardağın canlı olarak izlenebilmesi için özel bir canlı yayın sayfası hazırlanmıştı.

Garðar Ólafs isimli bir drone kullanıcısı da İzlanda'daki yanardağı doğrudan yukarıdan kaydetmek için cihazını kullandı ancak Ólafs, cihazını sıcağa ve fışkıran lavlara o kadar yakınlaştırdı ki drone'u eve götürdüğünde bir kısmının eridiğini fark etti.

Çektiği fotoğrafları Instagram'da paylaşan fotoğrafçı, yanardağın kuş bakışı ile çekilmiş görüntülerini de Instagram hesabından yayımladı. Görüntüde aynı zamanda sese de yer verildi.

Ólafs, PetaPixel'e yaptığı açıklamada drone'unu yanardağın etrafında uçururken onu yukarıdan görmenin harika bir fikir olabileceğine karar verdiğini ve sıçrayan lavları detaylıca görene kadar cihazını yavaş bir şekilde indirdiğini söyledi. Fotoğrafçı, lavlara o kadar yakınlaşmıştı ki yukarı baktığında cihazını göremedi.

Drone'unun o şekilde kalmaya uzun bir süre daha dayanamayacağını anlayan Ólafs, cihazını mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kalkış noktasına geri getirdiğini ifade etti. Eve gittiğinde drone'u incelediğini söyleyen fotoğrafçı, cihazın alt kısmının ve cihazın bazı özelliklerine zarar verdiğini eridiğini fark etti.

Fotoğrafçının cihazı hala uçabilse de olması gerektiği gibi çalışmıyor ve uçuş sırasında bir dizi sorun ortaya çıkıyor. Büyüleyici fotoğraflar çeken Ólafs'ın diğer fotoğraflarına Instagram hesabından ulaşabilirsiniz.