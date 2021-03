Fagradals Yanardağı Görüntüleri Canlı Olarak İzlenebiliyor

Fagradals Yanardağı görüntüleri drone ile çekildi. Hafta sonu yeniden harekete geçtiği gözlemlenen yanardağının endişe verici görüntüleri, sosyal medyada da birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Uzun bir zamandır hareketsiz kalan yanardağdan fışkıran lavlar birçok insanın endişelenmesine yol açtı.

Hafta sonu İzlanda'nın başkenti Reykjavik'in yakınlarında yer alan Reykjanes Yarımadası'ndaki volkanik dağ tekrardan faaliyete geçmişti. NTV'te yer alan habere göre yanardağın yeniden harekete geçmesinin hemen ardından İzlanda Meteroloji Servisi'nden konu ile ilgili oldukça önemli açıklama gelmişti.

İzlanda Meteoroloji Servisi, uzun bir süre boyunca hareketsiz kalmış volkanik yanardağın akşam saatlerinde büyük bir patlama ile yeniden harekete geçtiği bilgisini aktarmış ve yaşanan bu patlamanın hem uydu görüntüleri hem de kameralar aracılığı ile doğrulandığını belirtmişti.

Patlamanın uzun bir zamandır ilk volkanik hareket olduğu açıklanmıştı. Acil Durum Yönetimi Departmanı da konu ile ilgili önemli bir açıklama yapmıştı. Acil Durum Yönetimi Departmanı, volkanik dağın en yakın yoldan ortalama olarak 2,5 kilometre uzak bir vadide olduğunu ifade etmişti. Yetkililer bu nedenle tahliye işlemine ihtiyaç olmadığını söylemişti.

Uzmanlar, yeraltı magma hareketlerinin oldukça gergin bir durumun içerisinde olduğunu ancak bu zamana kadar herhangi bir hareketliliğin söz konusu olmadığını dile getirmişti. Lancaster Üniversitesinde Yanardağ Bilimcisi olan Dr Dave McGarvie, National Geographic'e yapmış olduğu açıklamada insanların burada neler olduğuna ilişkin merakının gittikçe arttığını aktarmıştı.

Patlamanın ardından yanardağdan fışkıran lav görüntüleri yayımlandı. İnsanların yanardağı canlı olarak izlemesi için yanardağa özel bir canlı yayın sayfası da hazırlandı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı da Twitter ve benzeri sosyal medya platformunda yanardağa ait görüntüleri yayımlamaya başladı. "Arinbjornkol" isimli bir Twitter kullanıcısı, yanardağın önemli anlarını içeren bir video paylaşımında bulundu.

Timelapse of eruption over the last couple of hours. People and helicopters start arriving at 1:40. Video source: @RUVfrettir #Reykjanes #eldgos #Fagradalsfjall pic.twitter.com/3Gcn972a8R

"Benediktkol" kullanıcı adlı başka bir Twitter kullanıcısı da yanardağın gece görüntülerini yayımladı. Yanardağın karanlıkta nasıl parladığını görmek için aşağıdaki video oynatıcısından yararlanabilirsiniz.

Night timelapse of the eruption in Iceland. Signs of increased activity (large lava river at 0:50) source: @RUVfrettir #eruption #eldgos #icelanderuption pic.twitter.com/FJQDdN2rFg

Vivaldi de Twitter hesabı üzerinden yanardağın etkilerine yoğunlaşan bir fotoğraf paylaştı. Yanardağın yıkıcı etkilerinin nasıl sonuçlandığını görmek için Vivaldi'nin paylaşmış olduğu aşağıdaki fotoğrafı inceleyebilirsiniz.

Our colleague Geir spent the entire day with the #Fagradalsfjall volcano yesterday. 🌋 It was a fun day. A lot of new land was formed while he was there.#Reykjavik #Iceland pic.twitter.com/JJvyLFomb7