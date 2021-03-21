Fagradals Yanardağı Binlerce Yıl Sonra Faaliyete Geçti!

Fagradals Yanardağı binlerce yıl sonra yeniden harekete geçti. İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadasında yer alan yanardağ 6 bin yıldır hareketsizdi. Volkanik dağ harekete geçmesinin ardından 40 bini aşkın deprem gerçekleşti. Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Fagradals Yanardağında Patlama Gerçekleşti

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'in yakınlarındaki Reykjanes Yarımadasında yer alan volkanik dağ tekrar faaliyete geçti. NTV'deki habere göre yanardağın tekrar faaliyete geçmesinin ardından İzlanda Meteoroloji Servisi tarafından konuya ilişkin oldukça önemli açıklamalar geldi.

İzlanda Meteoroloji Servisi, 6 bin yıldır herhangi bir hareket tespit edilmeyen Fagradals Volkanik Dağında akşam saatlerinde meydana gelen patlamanın hem uydu görüntüleri hem de kameralar ile doğrulandığını açıkladı. Bölgeye inceleme yapmak için gönderilen helikopter, patlamanın ardından meydana gelen lavları görüntüledi. Ortaya çıkan görüntüler çok sayıda insanın endişelenmesine neden oldu.

Söz konusu patlamanın yarımadada 781 yıldır görüntülenen ilk volkanik hareket olduğu açıklandı. Acil Durum Yönetimi Departmanı da konuya dair açıklamalarda bulundu. Acil Durum Yönetimi Departmanı, yaptığı açıklamada, volkanik dağın en yakın yoldan yaklaşık olarak 2,5 kilometre uzak bir vadide olduğunu duyurdu. Yetkililer, bu sebepten ötürü tahliye işlemine gerek olmadığının altını çizdi.

İzlanda'nın güneybatısında yer alan Reykjanes Yarımadasında 24 Şubat tarihinden bu zamana kadar yaklaşık olarak 20 bin depremin meydana geldiği açıklanmıştı. Bunun üzerine İzlanda Meteoroloji Ofisinde görevli bilim insanları, ülkede yer alan yanardağların yaklaşık son 2 haftadır depremlerden ötürü tekrar faaliyete geçebileceğini söylemişti. Ülkede son 3 hafta içerisinde 40 bini aşkın deprem meydana geldi.

Uzmanlar, yeraltı magma hareketlerinin gergin durumda olduğunu fakat bu zamana kadar herhangi bir hareket tespit etmediklerini ifade etmişti. Lancaster Üniversitesinde Yanardağ Bilimcisi olan Dr Dave McGarvie, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dr. McGarvie, National Geographic'e yaptığı açıklamada, “İnsanlar burada neler olduğunu merak etmeye başladı” ifadelerini kullandı.

İzlanda Meteoroloji Ofisinde (IMO) görevli yetkililer, bölgede bir yılı aşkın süre önce depremlerin olmaya başladığını açıklamıştı. Bölgede meydana gelen depremlerin beş tanesinin 5 ve daha büyük şiddetli olduğu belitildi. Herhangi bir binada ciddi hasar ve can kaybının yaşanmadığı belirtilmişti.