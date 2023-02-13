Depremzedelere Fahiş Fiyata Çorba Satan İşletmeye Rekor Ceza: 1 Milyon 860 Bin TL!
Depremin ardından deprem bölgesine yakın dinlenme tesislerindeki fahiş çorba fiyatlarına karşı Ticaret Bakanlığı harekete geçti. İşte detaylar!
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere meydana gelen iki büyük deprem 10'dan fazla şehrimizde büyük yıkıma yol açtı. Vatandaşlar var gücüyle seferberlik ilan ederken, arama kurtarma çalışmaları da bölgede hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Depremzedelerin ve depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşların bir çorba için gittikleri dinlenme tesisinde gördüğü fiyatlar sonrası işletme şikayet edilmişti.
Ticaret Bakanlığı bu şikayet ve paylaşımlar üzerine harekete geçti ve fahiş fiyata çorba sattığı iddia edilen dinlenme tesisini inceleme altına aldı. Bu incelemeler ve fahiş fiyat ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yapılan denetimler sonrası bahsi geçen işletmeye idari pazara cezası uygulanmasına karar verildi.
İncelemeler Aynı Sıkılıkta Devam Edecek
Bu denetimlerinin aynı sıkılıkta devam edeceğini belirten Ticaret Bakanlığı'nın konuya dair açıklaması şu şekilde:
"Ülkemizde yaşanan büyük depremin ardından, deprem bölgelerine yardım götüren ya da deprem bölgesinden yurdumuzun diğer bölgelerine gitmeye çalışan vatandaşlarımıza bir yol üzeri dinlenme tesisi işletmesinin fahiş fiyatla çorba satışı yaptığına dair sosyal medyada görüntüler yer almıştır. Ayrıca bu işletmeyle ilgili Bakanlığımıza çok sayıda şikayet başvuruları ulaşmıştır.
Ticaret İl Müdürlüğümüzce fahiş fiyat ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yapılan denetimlerde bahse konu yol üzeri dinlenme tesisi işletmesine toplam 1 milyon 860 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bu minvalde Ticaret Bakanlığımızın denetimleri aralıksız devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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