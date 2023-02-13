Depremzedelere Fahiş Fiyata Çorba Satan İşletmeye Rekor Ceza: 1 Milyon 860 Bin TL!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere meydana gelen iki büyük deprem 10'dan fazla şehrimizde büyük yıkıma yol açtı. Vatandaşlar var gücüyle seferberlik ilan ederken, arama kurtarma çalışmaları da bölgede hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Depremzedelerin ve depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşların bir çorba için gittikleri dinlenme tesisinde gördüğü fiyatlar sonrası işletme şikayet edilmişti.

Ticaret Bakanlığı bu şikayet ve paylaşımlar üzerine harekete geçti ve fahiş fiyata çorba sattığı iddia edilen dinlenme tesisini inceleme altına aldı. Bu incelemeler ve fahiş fiyat ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yapılan denetimler sonrası bahsi geçen işletmeye idari pazara cezası uygulanmasına karar verildi.

İncelemeler Aynı Sıkılıkta Devam Edecek

Bu denetimlerinin aynı sıkılıkta devam edeceğini belirten Ticaret Bakanlığı'nın konuya dair açıklaması şu şekilde: