Fahiş Kiraların Önüne Geçmek Adına Bakanlık Yeni Tedbirler Aldı

Bir süredir ülkemizdeki fahiş ev kiralarının önüne geçilemiyor. İşte bu fahiş ev kiralarının önüne geçmek için 4 farklı bakanlıktan uzmanların toplandığı görüşme sonrası alınan ilk tedbirler belli oldu. Alınan karara göre kiracılar artık fahiş gördükleri kiraları şikayet hattına bildirebilecek ve kira süreci boyunca ev sahiplerinin beyanname verip vermedikleri sıkı kontrol altına alınacak ve kira artışını yalnızca yasal sınırlar içerisinde gerçekleştirmesi zorunlu kılınacak.

4 farklı bakanlıktan uzmanların toplandığı bu görüşme sonrası alınan en önemli karar TÜİK'in aylık enflasyonuna bağlı belirlenen azami kira zammının aşılmasına artık izin verilmeyecek.

Kiracılar Artık Kendilerine Özel Şikayet Hattını Arayabilecekler

Kiracılar, ev sahipleriyle yaptığı görüşme sonrası normalin üzerinde kira talebiyle karşılaştıkları takdirde kiracıları şikayet etme hakkına sahip olacak. Tamamen bu şikayetler için yeni bir ulaşma hattı oluşturulacak. Bu hat sayesinde kiracılar hukuki destek de talep edebilecek. Keza mevcut kiralarına ev sahibinin ne kadar zam yapabileceği gibi konularda da bu hat üzerinden uzmanlara danışabilecekler.

Tüm bunların yanı sıra ev sahiplerinin, artık gelirlerinin beyanname sınırını geçmesini rağmen kira gelirleri ile ilgili beyanname vermedikleri takdirde belli başlı cezaları olacak.

Tüm bu projelerin Haziran ayında tamamlanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla birlikte yürürlüğe konulması bekleniyor.