Fahrettin Koca'dan 20 Yaş Altı ve 65 Yaş Üstü için Açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 yaş altı gençler için ve 65 yaş üstü vatandaşlar için açıklama yaptı.

20 Yaş Altı Sokağa Çıkma Yasağı Ne Zaman Bitecek?

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada 15-20 yaş grubu gençler, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 14 yaş ve altı çocukların sokağa çıkmasıyla ilgili kısa bir zaman içinde yeni düzenleme yapılacağını ve gündemde olan birçok seçeğin olduğu bilgisini paylaştı.

Koca açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Pandeminin tam olarak bilincinde olamayacak yaştaki çocuklarımızın, gençlerimizin ve yaşlılarımızın içinde bulunduğu durumu biliyoruz. Ruh hallerini anlıyoruz. Her yaş grubundan insanların gelişmelere karşı geri bildirimlerini, değerlendirme ve taleplerini duyarlılıkla takip ediyoruz.

Bu salgın hastalıkta, süreçlerin ilerleyişi, insanların istek ve taleplerinden tümüyle ayrı düşünülemez. Sağlık camiası olarak bu yaş gruplarından ricamız, biraz daha sabırlı olmaları, bize biraz daha zaman tanımalarıdır. Onların beklentilerini en az onlar kadar taşıyoruz.

Koronavirüsle mücadelenin ikinci dönemindeyiz. Riskin devam ettiği, ortadan kalkmadığı dönemdeyiz. Bu dönemin hayat tarzı, ısrarla vurguladığımız gibi, Kontrollü Sosyal Hayattır. Kontrollü Sosyal Hayat, gündelik özgürlüklerimizden fazlaca bir taviz istemiyor. Bizi riskten koruyacak davranışları zorlanarak değil, benimseyerek yapmalıyız."

Koronavirüste Son Durum

27 Mayıs itibari ile ülkemizde toplam vaka sayısı 159.797 oldu. Toplam vefat ise 4.431'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 723, toplam entübe hasta sayısının ise 331 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 122.793 olarak açıklandı.