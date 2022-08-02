Fahrettin Koca 5 Yeni Maymun Çiçeği Vakası Tespit Edildiğini Açıkladı

Maymun çiçeği virüsü hâlâ önlenebilmiş değil ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizde 5 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı. İşte detaylar!

Fahrettin Koca 5 Yeni Maymun Çiçeği Vakası Tespit Edildiğini Açıkladı
Barış Bulut
Barış Bulut -

Ülkemizde ilk olarak 30 Haziran'da tespit edildiği açıklanan maymun çiçeği virüsüyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizde 5 yeni maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Dünya'da hâlâ etkisini sürdüren ancak bulaşıcılığı COVID-19 kadar yaygın olmayan maymun çiçeği virüsüyle ilgili gelişmeler sürüyor. Ülkemizde 5 yeni maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini açıklayan Bakan Koca, 4 hastanın iyileştiğini birinin ise hâlâ tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Fahrettin Koca 5 Yeni Maymun Çiçeği Vakası Tespit Edildiğini Açıkladı

Bakan Koca Pandemi Riskinin Bulunmadığını Yineliyor

İlk olarak 30 Haziran'da ülkemizde tespit edilen maymun çiçeği virüsüne 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersiz bir vatandaşta rastlanmıştı. Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

"Ülkemizde 5 maymun çiçeği vakası tespit edildi. 4 hasta iyileşti, biri tedavi altında. Sağlıkları yerinde, hiçbir sorun yok. Ülkemizde sık görülmemesinin temel nedeni çok yakın temasa ve kapalı ortamda yakın ve uzun süreli temasla bulaşmasıdır. Ülkemiz açısından bir endemi ya da küresel anlamda bir pandemi riski taşımamaktadır. Hastalık yakın temasla bulaşıyor, pandemi riski yok."

Maymun çiçeğiyle ilgili bir diğer önemli gelişme ise ilk kez bir kişinin ölümüne yol açması oldu. İlk olarak Peru'dan gelen ölüm haberini Nijerya, Brezilya, İspanya, Hindistan ve Gana takip etti.

Bakanlıktan Maymun Çiçeği Rehberi: Nasıl Bulaşır, Belirtileri Neler?
İNTERNET

Bakanlıktan Maymun Çiçeği Rehberi: Nasıl Bulaşır, Belirtileri Neler?

Sağlık Bakanlığı maymun çiçeği (monkeypox) rehberi yayımladı. Yayımlanan rehberle beraber maymun çiçeği nasıl bulaşır, belirtileri neler soruları dahil olmak üzere merak edilen birçok soru yanıtladı.

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