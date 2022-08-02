Fahrettin Koca 5 Yeni Maymun Çiçeği Vakası Tespit Edildiğini Açıkladı

Ülkemizde ilk olarak 30 Haziran'da tespit edildiği açıklanan maymun çiçeği virüsüyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizde 5 yeni maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Dünya'da hâlâ etkisini sürdüren ancak bulaşıcılığı COVID-19 kadar yaygın olmayan maymun çiçeği virüsüyle ilgili gelişmeler sürüyor. Ülkemizde 5 yeni maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini açıklayan Bakan Koca, 4 hastanın iyileştiğini birinin ise hâlâ tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Bakan Koca Pandemi Riskinin Bulunmadığını Yineliyor

İlk olarak 30 Haziran'da ülkemizde tespit edilen maymun çiçeği virüsüne 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersiz bir vatandaşta rastlanmıştı. Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

"Ülkemizde 5 maymun çiçeği vakası tespit edildi. 4 hasta iyileşti, biri tedavi altında. Sağlıkları yerinde, hiçbir sorun yok. Ülkemizde sık görülmemesinin temel nedeni çok yakın temasa ve kapalı ortamda yakın ve uzun süreli temasla bulaşmasıdır. Ülkemiz açısından bir endemi ya da küresel anlamda bir pandemi riski taşımamaktadır. Hastalık yakın temasla bulaşıyor, pandemi riski yok."

Maymun çiçeğiyle ilgili bir diğer önemli gelişme ise ilk kez bir kişinin ölümüne yol açması oldu. İlk olarak Peru'dan gelen ölüm haberini Nijerya, Brezilya, İspanya, Hindistan ve Gana takip etti.