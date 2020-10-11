Fahrettin Koca: Bu Ayın 15'inde Bütün Rakamlar Açıklanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'ün sorularını yanıtladı. Bakan Koca, koronavirüs tablosu ile ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. Fahrettin Koca tüm rakamların açıklanacağını söyledi. İşte detaylar.

Sağlık Bakanı: Bütün Rakamlar Açıklancak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Her vaka hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var. Büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor. Her gün açıklanan ve üzerinde durduğumuz yeni hasta sayısı asıl dikkat konusu olmalıdır." demişti ve bir anda vaka sayısı tartışmaları yaşanmaya başlamıştı.

Sağlık Bakanı yaptığı yeni açıklamada ile tüm rakamların paylaşılacağını söyledi. Bakan Fahrettin Koca "Bu ayın 15'inden itibaren bütün rakamları açıklayıp bildireceğiz" dedi. Koca açıklamasının devamında şu cümlelere yer verdi:

"Bu ayın 15’inde başlıyoruz. Ortalama 1.5-2 ayı geçmeyecek şekilde bütün toplumu kapsayacak şekilde saha taramaları yapmaya devam ediyor olacağız. Bundan sonra yapılan kesitsel taramaları semptomu olmasa da paylaşacağız. Bunu da Dünya Sağlık Örgütü’ne bildireceğiz."

Ertuğrul Özkök, Fahrettin Koca'ya "Dünya Sağlık Örgütü sözünü ettiğiniz raporunda Rakamları uluslararası standartlara uygun bildirin diyor. Herkesin kanaati, Türkiye’nin mücadeleyi iyi götürdüğü şeklindeydi. Niye durup dururken vaka sayısından hasta sayısına geçtik?" sorusunu sordu.

Bakan Koca bu soruya şu şekilde cevap verdi:

Bakın orada yanlış bir algı oluşturulmak istendi. Her ülke kendi test politikasını belirliyor. Biz de Dünya Sağlık Örgütü’ne bizim test rehberimizle, test politikamızla ilgili her bilgiyi verdik. Dedik ki: Semptomlu yani hastalık bulgusu olan kişilere test yapıyoruz. Oxford’un yayımladığı, hangi ülkenin nasıl test yaptığıyla ilgili tabloda da bu görünüyor."

Aşı Açıklaması

Fahrettin Koca "Bu salı günü çok önemli bir gün. Çünkü o gün Türkiye’de, insan üzerine uygulanacak ilk aşının 1000 dozluk üretimi tamamlanacak." dedi. 44 gönüllü kişiye aşı yapılacak. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden 44 kişi belirlendiğini söyleyen Koca, "44 gönüllü önce 5 günlük bir karantinaya girecek. O 5 günde tetkikler yapılacak, herhangi bir virüs taşımadığından emin olunacak. Bu sürecin 2 haftayı bulacağını tahmin ediyoruz. Onun programı da şöyle. İlk gün birinci dozu vereceğiz. 21’inci gün ikinci doz verilecek." dedi.

Sizler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

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