Fahrettin Koca'dan Gençlere Uyarı: Verileri Paylaştı

Koronavirüs hastalığı yayılmaya devam ediyor. Fahrettin Koca, gençere uyarıda bulundu ve son 30 gün içerisinde kaç gencin koronavirüse yakalandığı bilgisi bilgisini paylaştı. İşte Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama.

Fahrettin Koca'dan Gençlere Kritik Uyarı

Fahrettin Koca, son bir ayda koronavirüs hastalığına yakalanan 100 kişiden 40,1'inin 20-40 yaş aralığındaki gençler olduğu bilgisini verdi. Koca açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Son bir ayda Koronavirüs’e yakalanan 100 kişiden 40,1’i 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişen hastaların da %11’i yine bu yaş grubundan. Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı. Virüse karşı GÜCÜMÜZ BİRLİKTE TEDBİR."

Son bir ayda Koronavirüs’e yakalanan 100 kişiden 40,1’i 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişen hastaların da %11’i yine bu yaş grubundan. Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı. Virüse karşı GÜCÜMÜZ BİRLİKTE TEDBİR. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 6, 2020

Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç Oldu?

6 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 279.806 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.673'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.102 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 251.105 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.