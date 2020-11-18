Fahrettin Koca'dan Çok Önemli Grip ve Koronavirüs Aşısı Açıklaması

Koronavirüs salgını ile mücadele devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşısı ve grip aşısı ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte Bakan Koca'nın yaptığı koranvirüs aşısı ve grip aşısı açıklaması.

Fahrettin Koca Koronavirüs Aşısı Açıklaması Yaptı: Sözleşmeler İmzalanacak

NTV'nin aktardığı habere göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Türkiye'nin geçen yıl yaptığı grip aşısı tedariği bir milyon 300 bin ama yapılan bir milyon 100 bin aşı. Grip aşısında arttırabileceğimiz rakam sınırlı. Bu süreçte 2.3 milyona çıkardık" dedi.

Koca şu ana kadar 600 bin kişiye grip aşısı yapıldığının bilgisini verdi. "5 haftadır tarama yapıyoruz. Bu dönemde influenza yok." diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Pfizer aşı ile ilgili Aralık ayında olma ihtimali zayıf görünüyor. Ruhsatın Aralık'ta olmama ihtimali yüksek oldu. Olursa Türkiye'ye verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde de 25 milyona olabilirliği şeklinde görüşmelerimiz var. Yerli aşımızın devreye girmesi Nisan ayı şeklinde olur. Çin aşısı için de Aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz Ocak ayında da böyle olacak bu sayı 2 katına çıkabilir bir iki gün içinde sözleşmeler imzalanacak"

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18 Kasım Koronavirüs Tablosu

18 Kasım itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 425.628 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11.820'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 3.742 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 361.655 olarak açıklandı.

Yeni Kısıtlamalar Yürürlüğe Giriyor!

Her hafta sonu 20:00 ve 10:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vatandaşlar akşam sekizden sonra, sabah ona kadar dışarı çıkamayacak. İlk uygulama 21 Kasım 2020 Cumartesi günü başlayacak.

65 yaş üzerindekiler 10:00 - 13:00 saatleri arasında, 1 Ocak 2001 tarihinden sonra doğanlar ise 13:00 - 16:00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Çalışanlar, bu kısıtlamadan hariç tutulacak.

Tüm eğitim ve öğretim faaliyetleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim sistemine dönecek.

AVM, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri 10:00 - 20:00 saatleri arasında çalışabilecek.

Restoran, kafe, lokanta, pastane ve kafeterya gibi yeme-içme yerleri 10:00 - 20:00 saatleri arasında gel-al ve paket servis sunacak.

Restoran ve lokantalar 20:00'den sonra yalnızca telefonla ya da çevrim içi sipariş alabilecek.

Sinemalar 31 Aralık 2020 tarihine kadar kapanacak.

Kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi ve halı sahaların faaliyetleri durdurulacak.

Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak.

Yeni tedbirler ve kısıtlamalar 20 Kasım 2020 Cuma gününden itibaren yürürlüğe girmiş olacak.