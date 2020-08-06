Fahrettin Koca'dan Hastaneler Dolu İddialarına Yanıt

Son günlerde bazı illerde hastanelerin dolu olduğu yönünde haberler ortaya atıldı. Ortaya atılan haberler hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıt geldi. İşte detaylar.

Fahrettin Koca Hastaneler Dolu Haberlerini Yalanladı

Fahrettin Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur."

COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 6, 2020

Vaka Sayısı Kaç Oldu?

5 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 236.112 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5. 748'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 582 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 219.506 olarak açıklandı.