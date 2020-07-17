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Fahrettin Koca, Havuz ve Plaj Uyarısı Yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden plaj ve havuz uyarısında bulundu. İşte detaylar.

fahrettin-koca-havuz-ve-plaj-uyarisi
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Havaların ısınması ile birlikte vatandaşlar serinlemek için plajlara ve denizlere gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan plaj ve havuz uyarısı yaptı. Koca yaptığı paylaşımda plajlarda ve havuzlarda tedbirli olmaya dikkat çekti.

Fahrettin Koca'dan Plajlar ve Havuzlar Hakkında Uyarı

Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"HAVUZ VE PLAJLARDA DAMLACIK OLAYI: Koronavirüs, damlacıklarla bulaşır. Riskli damlacık sayısı, havuz ve plajlarda da tıpkı diğer ortamlardaki gibi, insan yoğunluğuna bağlı şekilde artar. Tedbirler, üçüncü şahıslı tüm yerlerde geçerlidir. Kurallara uyulursa tatilin kalitesi artar."

Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç Oldu?

16 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 216.873 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.440'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.213 toplam entübe hasta sayısının ise 394 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 198.820 olarak açıklandı.

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ETİKETLER: koronavirüs

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