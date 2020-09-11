Koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Uzmanlar aşı için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı çıkış tarihi hakkında açıklama yaptı. İşte koronavirüs aşısı çıkış tarihi açıklaması.

Fahrettin Koca'dan Koronavirüs Aşısı Çıkış Tarihi Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

Türkiye'de toplam 13 aşı çalışması var. Faz bir çalışmasına kadar gelmiş oldu. Önümüzdeki haftalar faz bir çalışması başlayabilir. Aşının ortaya çıkması sanıyorum 2021'in Nisan-Mayıs-Haziran aylarında olabilir. Bahsettiğim aşılarının yıl bitmediğinden de piyasaya verileceği kanaati taşıyorum. Bununla ilgili bağlantılarımızın, işbirliğimizin olduğunu da söylemek istiyorum teşekkür ediyorum, hayırlı akşamlar diliyorum.

10 Eylül Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

10 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 286.455 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.895'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.209 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 255.407 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.