Fahrettin Koca'dan Koronavirüs Aşısı ve Sokağa Çıkma Yasağı Açıklaması

Son zamanlarda artışa geçen hasta sayıları ile birlikte yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı, sokağa çıkma yasağının getirilip getirilmeyeceği merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağı gelecek mi? sorusu ile ilgili açıklama yaptı. Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bakan Fahrettin Koca koronavirüs aşısı ile ilgili de çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama.

Sokağa Çıkma Yasağı Gelecek Mi?

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da önemli açıklamalarda bulundu.

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Durum, bölgesel bir yayılımdan daha ciddidir. Gelinen noktada yeni bir değerlendirme yapmak gerekmektedir. Bu noktanın adını koymak ise uyarıcılığı bakımından yararlıdır. Bu sebeple, Bursa'da yaptığımız toplantısının muhatabı 5 ilimiz ve diğer illerimizdir. Sabahki konuşmamda belirttiğim gibi İstanbul buna dahildir. Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemindedir. Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz. İlk zirveyi, bir diğer tabirle ilk piki büyük illerde 14 Nisan'da, ikinci zirve noktasını da eylülde yaşamıştık. Anadolu'da ise ilk zirve eylülde görülmüştü. İkinci zirveyi şimdi yaşıyoruz. Büyük illerimizde, her iki zirve noktasından sonra tedbirlere durumun gerektirdiği ciddiyetle sarılmış ve hızla sonuç almıştık. Ekimin ikinci haftasından itibaren salgın karşısında öncekilerden daha büyük bir sınavdayız" dedi.

Sokağa Çıkma Yasağı Olacak Mı?

Sağlık Bakanı Koca sokağa çıkma yasağı ile ilgili şunları söyledi:

"Özellikle sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz. O nedenle tedbirlere hassasiyetle uymanın önemli olduğunu kalabalık ortamlara girmekten kaçınılması gerektiğini evlerde de özellikle ev içi bulaşın arttığını görüyoruz evlere de özellikle dışarıdan misafir alınmamasını önemsiyoruz. Esnek mesai hem kamu hem özel sektörde ciddi anlamda devreye giriyor olmalı. Günün özellikle pik yapan iki saati var bunu azaltmak gerekiyor. Azaltmanın yolu da esnek mesaiden geçer. Şu dönemde önümüzdeki 4 5 ayın çok önemli olduğunu biliyoruz."

Koronavirüs Aşısı Açıklaması

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fahrettin Koca koronavirüs aşısı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Pfeizer'ın ve Çin Snovak aşısının faz 3 çalışmaları ülkemizde yapılmakta. Sanırım kasım sonunda bu konuda bilgilenmemiz söz konusu olur. Bağışıklık durumunun nasıl seyrettiğini daha net görebiliriz. Faz-3 çalışmasına izin verirken aşıların ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğini, vatandaşımız üzerindeki etkilerini görerek erken dönemde bir aksiyon alma şartıyla izin vermiştik.

Aralıkta eğer beklentimiz şeklinde bu bağışıklık düzeyinin geliştiğine kanaat getirirsek aralık ayılarından bu aşılardan birisini Türkiye'de uygulamayı düşünüyoruz ve bağlantılarımızı da bu çerçevede yaptık. Muhtemelen aralıkta 5 milyon gibi bir aşılamayı yapabiliriz.

Ocak ve şubat için de devam etmiş olur aynı şekilde. Yerli aşımız için şu anda 16 çalışma devam ediyor. Tek tip aşı çalışmaları değil bunlar. Birden çok tip çalışılıyor. Gelecek haftadan sonra, bu arada seçilmiş olan kişilere ilk uygulamamızı başlatmış olacağız."