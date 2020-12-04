Fahrettin Koca Koronavirüs Aşısı Yaptıracağını Açıkladı!

Koronavirüs aşısı 11 Aralık'ta Türkiye'de sağlık çalışanlarına yapılmaya başlanılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da koronavirüs aşısı yaptıracağını açıladı. İşte Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs Aşısı Yaptıracağım!

Hürriyet'ten Ahmet Hakan'ın haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşısını yaptıracağını açıkladı. Sağlık Bakanı Koca açıklamasında "Aşıyla ilgili tüm onay süreçleri bittikten sonra bir hastaneye gideceğim ve kamuoyunun huzurunda aşıyı yaptıracağım. Ardından da o hastanede bulunan bütün sağlık çalışanlarımız aşılarını yaptıracaklar." dedi.

Koronavirüs aşısı zorunlu olacak mı? Bakan Koca bu soruya da yanıt verdi. Hemen aşağıdan aşının zorunlu olup olmayacağı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Ülkemizde Son Durum

3 Aralık itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 520.167 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14.316'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 5.611 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 418.331 olarak açıklandı.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından paylaşılan en güncel belirtiler şunlar: