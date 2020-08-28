Fahrettin Koca'dan Koronavirüs Hastalarına Uyarı

Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden koronavirüs hastalarına bir uyarı mesajı yayınladı. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama.

Fahrettin Koca'dan Covid-19 Testi Pozitif Çıkanlara Uyarı

Koca yaptığı açıklamada "EVDEN DIŞARIYA ADIM ATMAYIN. Test sonucu pozitif çıkan ve 14 gün boyunca evde kendisini izole etmesi gereken hastalarımız, dışarı çıkmayın. Virüsü başkalarına bulaştırarak ağır hastalık süreçlerine ve hatta ölümlere sebep olabileceğinizi unutmayın." cümlelerine yer verdi.

EVDEN DIŞARIYA ADIM ATMAYIN.

Test sonucu pozitif çıkan ve 14 gün boyunca evde kendisini izole etmesi gereken hastalarımız, dışarı çıkmayın. Virüsü başkalarına bulaştırarak ağır hastalık süreçlerine ve hatta ölümlere sebep olabileceğinizi unutmayın. pic.twitter.com/emd2ytzWrA — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 28, 2020

Koronavirüs hastalığından korunmak için ellerinizi sürekli yıkamanız ve dezenfekte etmeniz gerekiyor. AVM gibi toplu alanlarda çok fazla kalmamanız önerilmekte. Maske takarak ve sosyal mesafeyi koruyarak hastalıktan korunmak mümkün.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız öneriler arasında. öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Öksürük veya ateş gibi belirtiniz var ise en yakın sağlık kuruluşuna mutlaka gidin.

Ülkemizde Son Durum

27 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 263.998 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.209'a yükseldi.