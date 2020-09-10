Fahrettin Koca'dan Kritik Açıklama: Salgınında Tekrar Bir Artış Yaşanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Valiliği’ni ziyaret ettikten sonra basın toplantısı düzenledi. Fahrettin Koca açıklamasında "salgınında tekrar bir artış yaşanıyor" dedi. İşte Bakan Koca tarafından yapılan açıklama.

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz corona virüsü salgınında tekrar bir artış yaşanıyor. Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Bu artış homojen bir dağılım göstermiyor. Bazı illerimizde hasta sayılarımız sabit ve düşerken. Bazı illerde ise istemediğimiz tablolara şahit oluyoruz.

Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse iki katına çıktı. Son haftaya baktığımızda ise bu artış yüzde 17 düzeyinde. Van’da 65 yaş üstü nüfusumuz yüzde 4,2. Hasta oranımız yüzde 15,6. Yani nüfusa göre dört katına yakın oranda vaka olduğunu görüyoruz. Yoğun bakım hastalarımızın çoğunun da 65 yaş üstü vatandaşlarımız oluşturuyor.

Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin, Şanlıurfa ve Siirt'te birkaç hafta öncesine göre yüzde 30 ile 70'lere varan düşüşler gördük.

Van başta olmak üzere bölgedeki tüm hemşehrilerimizi bir kez daha tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum. Bugün bölgedeki durumu yerinde görmek, acil müdahale gerektiren konulara çözüm üretmek için buradayız. Az sonra il değerlendirme toplantımızı gerçekleştireceğiz. Alınabilecek yeni tedbirleri de istişare edeceğiz.