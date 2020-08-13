Fahrettin Koca'dan Öğrencilere Uyarı Mesajı

Okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile açılıyor. 21 Eylül'de ise yüz yüze eğitim başlayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan öğrencilere uyarı mesajı paylaştı.

Bakan Koca'dan Öğrencilere Uyarı

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada " SEVGİLİ ÇOCUKLAR VE GENÇLER. Okullar, önce uzaktan eğitimle açılacak. Yüz yüze eğitim, 21 Eylülde. Sebebi, Koronavirüs salgını. Bu virüs size de bulaşabiliyor. Sizden bir büyüğünüze geçtiğinde onun sağlığını bozuyor. Kurallara uyun. Uymayanları, okulumdan oluyorum diyerek uyarın." dedi.

SEVGİLİ ÇOCUKLAR VE GENÇLER. Okullar, önce uzaktan eğitimle açılacak. Yüz yüze eğitim, 21 Eylülde. Sebebi, Koronavirüs salgını. Bu virüs size de bulaşabiliyor. Sizden bir büyüğünüze geçtiğinde onun sağlığını bozuyor. Kurallara uyun. Uymayanları, okulumdan oluyorum diyerek uyarın. pic.twitter.com/L2YphYz8PO — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 13, 2020

Ülkemizde Son Durum Ne?

12 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 244.392 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.891'e yükseldi.

2 MARTTAN İTİBAREN EN YÜKSEK test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin AİLE İÇİNDE HIZLI. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/53ppsmqYgk — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 12, 2020

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

Ateş ve öksürük koronavirüs belirtisi arasında bulunmakta. Bu belirtilere sahip iseniz en yakın sağlık kuruluşuna mutlaka gitmeniz gerekiyor.