Fahrettin Koca'dan Önemli Açıklamalar: Hasta Sayılarımız Artıyor

Koronavirüs hastalığı yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da kameraların karşısına geçerek koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yaptı. İşte Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama.

"Düşüş Sürdürülebilir Olmadı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Rakamlardaki düşüş sürdürülebilir olmadı. Hasta sayılarımız artıyor. Artış her bölgede aynı oranda değil. Samsun'daki artışa yönelik etkili müdahalelerle, son 1 haftada 1 ay öncesine göre 3'te 1 oranında vaka artışında düşüş oldu. Son bir haftada vaka artış hızını kontrol altında aldık. Samsunlu vatandaşlarımıza uyarım olacak. İlimizde 60 yaş üstü vakalar fazla. Tüm şehirleri tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum."

Hepimiz alın teri döküyoruz. Sağlık çalışanları, salgında bu teri tepeden tırnağa döküyor. pic.twitter.com/2bPazoFPUU — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 24, 2020

SAMSUN’DAYIZ. Ordu, Çorum, Tokat, Amasya, Sinop ve Samsun illerimizin sağlık müdürleri ve saha koordinatörlerinin katılımlarıyla bölge değerlendirme toplantılarımızı gerçekleştireceğiz. Birlikte mücadele ile başaracağız. pic.twitter.com/CGwaUZgW8z — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 25, 2020

Ülkemizde Son Durum

24 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 309.790 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7.785'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.573 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 271.964 olarak açıklandı.