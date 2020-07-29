Fahrettin Koca'dan Önemli Bayram Açıklaması: Bayramda Kısıtlama Olacak Mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı ardından Kurban Bayramı açıklaması yaptı. Bayramda kısıtlama olacak mı? Fahrettin Koca, " bayramda kısıtlama olacak mı? " sorusuna yanıt verdi. İşte Fahrettin Koca tarafından yapılan Kurban Bayramı açıklaması.

Fahrettin Koca'dan Bayram Açıklaması

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu kurban bayramı, hepimizin vereceği bir sınavdır. El öpmediğimiz, birbirimize sarılmadığımız ikinci bayramdır. Bu içimizde burukluktur ama olması gereken budur. Gelenekler hayatın devamı için vardır, güzel geleneklerin bu bayrama telkinde maksat sağlığa hizmettir.

Baştan itibaren yapılan değerlendirmelerde, kısıtlama gündeme getirilmemiştir. Kurban Bayramı’nı en uygun bir şekilde yaşamanın ruhunu biliyorum. Yardımlaşma, bayramlaşma ve dayanışmayı esas alan bir bayramdır Kurban Bayramı.

Bayramın ruhuna uygun olarak sosyal dayanışma içinde geçirmemizdir. Bunun bir anlamı da hastalığa karşı dayanışma içinde olmaktır. Bayramda başkaları ve kendimiz için gerekli dikkati göstermezsek bu bize ağır bir vebal yükler. Kurban Bayramı için dikkat etmemiz gereken noktaları 3 grupta toplayacağım.

Bayramda Dikkat Edilmesi Gerekenler

İlk grup olarak; Kurbanlık alışverişleri belediyeler tarafından belirlenen ve denetlenen yerlerde yapılmalıdır. Hayvan satış alanlarında olabildiğince kısa kalınmalıdır. Müşteriler ve satıcılar arasında el sıkışma yapılmamalıdır.

65 yaş üstü ve kronik hastalar kurban kesim alanlarında bulunmamalıdır. Kurbanlar belediyenin kesim yerlerinde kesilmelidir. Kurban kesimi en az katılımla yapılmalıdır. Maske, mesafe ve sosyal mesafeye dikkat edilmelidir.

İkinci grup olarak; Bayram namazı ve cuma namazı cemaatle kılınacak. Şu tedbirlere dikkat etmeliyiz. Abdesti namazdan hemen önceye bırakılmamalı, abdest evde alınmalıdır. Sosyal mesafe ve maske kuralına uymak imkansız hale gelebilir.

Herkes kendi seccadesiyle gitmelidir. Halı ve seccadeden virüs bulaşması mümkündür. O yüzden kendi seccadenizi kullanmanızda ısrar ediyoruz. Maske ve sosyal mesafe kuralı bütün bayram boyunca kritik kuraldır. Saflar sıklaştırılmamalı, seyrek tutulmalıdır. Camilerin içinden çok mümkün olduğunca açık hava kullanılmalıdır.

Vaaz süreleri kısa tutulmalıdır. Namaz sonunda cemaat en arka saftan başlayarak düzenli bir şekilde dağılmalıdır. Bayramlaşma için toplanmamalıdır.

Üçüncüsü ise; 65 yaş üstü lütfen bayram namazına gitmesin. Mezar ziyaretleri arife ya da bayram günleri sonrasına ertelenmelidir. Bu bayramda makbul olan ziyaret yüz yüze ziyaret değildir, mümkün olduğunca telefonla yapılmalıdır. Yüz yüze gerçekleşecekse kişi sayısı az, ziyaret süresi kısa tutulmalıdır. Başka ailelerin bir araya geldiği kurban yemekleri verilmemelidir.

Kurbanlık dağıtılacaksa çok dikkatli olunmalıdır. Bayram günlerinde bir araya gelmek eğer zaruri ise açık ortamlar tercih edilmelidir. Eğer eve ziyaretçi alınmışsa, ev havalandırılmalıdır. Bayram boyunca hasta ziyaretinden uzak durulmalıdır. Bütün bayram boyunca en kritik husus şudur, el öptürmeyi, sarılıp öpüşmeyi gelecek bayramlara erteleceyeceğiz."