Fahrettin Koca'dan Survivor Finalindeki Görüntüler Hakkında Paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Survivor 2020 finalindeki görüntüler hakkında paylaşım yaptı. Survivor 2020 finalindeki görüntüler sosyal medyada tepkilere yol açmıştı. Fahrettin Koca da Twitter hesabı üzerinden görüntüler hakkında açıklama yaptı.

Fahrettin Koca'dan Survivor Paylaşımı

Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda şu cümlelere yer verdi:

"SURVIVOR 2020 FİNAL programında, COVID-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı."

SURVIVOR 2020 FİNAL programında, COVID-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı. pic.twitter.com/ebTZlcsLSQ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 17, 2020

Güncelleme: Acun Ilıcalı tarafından açıklama geldi.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "Sayın Bakanım, canlı yayında istenmeden oluşan bir durum oldu. Bundan sonra dikkat edeceğimizden şüpheniz olmasın." dedi.

Sayın Bakanım, canlı yayında istenmeden oluşan bir durum oldu. Bundan sonra dikkat edeceğimizden şüpheniz olmasın. @drfahrettinkoca https://t.co/vtWaGBSNbj — Acun Ilıcalı (@acunilicali) July 17, 2020

Koronavirüste Son Durum

17 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 217.799 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.458'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.226 toplam entübe hasta sayısının ise 402 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 199.834 olarak açıklandı.