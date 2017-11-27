Failure Nights İstanbul Etkinliğinin İkincisi Düzenleniyor

Girişimcilerin projelerine ilişkin hikayelerini anlattıkları Failure Nights Istanbul etkinliğinin ikincisi düzenleniyor. Tamindir.com olarak medya sponsoru olduğumuz etkinlik, 3 iş batırmış girişimci mühendis ve 150’den fazla izleyiciyi ağırlayacak.

İlki Marmara Üniversitesi’nde düzenlenen Failure Nights etkinliğinin ikincisi 7 Aralık 2017 Perşembe günü saat 18:00’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Kar amacı gütmeyen, herkesin ücretsiz olarak katılabileceği etkinlikte, 3 iş batırmış girişimci mühendis projelerini, projelerinde neleri yanlış yaptıklarını, bu yanlışlardan neler öğrendiklerini ve şimdi olsa neyi farklı yaparlardı sorularına yanıt olacak hikayelerini paylaşacak.

Hayatımızda tecrübe ettiğimiz başarısızlıkların bizi başarıya götüren bir altın anahtar olduğunu, başarısızlıkların başarı hikayelerinden daha öğretici olduğuna inananların ilgi göstereceği Failure Nights İstanbul etkinliğine konuşmacı olarak Ali Rıza Babaoğlan (Ex-LinkendIn Türkiye Direktörü & Melek Yatırımcı), Hasan Yaşar (İndir.com - Kurucu & İmza İnternet Teknolojileri Kurucu Ortak), Melih Özbek (Arabul.com & Dijital Akademi - Kurucu) ve Melisa Karakurt’u (Müzisyen - Sosyal Konuk) göreceğiz.

Etkinlik ilginizi çektiyse detaylı bilgiye etkinlik sayfasından ulaşabilir, katılmak isterseniz bu sayfa üzerinden ücretsiz biletinizi satın alabilirsiniz. Etkinlik yerini de Google Haritalar üzerinden görebilirsiniz.