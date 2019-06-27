Falcon Heavy Roketinin Okyanusa Çakılmasının Ardındaki Sır Açıklandı!

Mars’a yerleşme konusunda insanlığın en büyük yardımcılarından birisi olacak Falcon Heavy roketleri, kısa bir süre önce talihsiz bir şekilde okyanusa çakılmıştı. Salı günü sabah erken saatlerinde bu roketin fırlatılması ile 24 uydu yörünge yerleştirilmişti. Ortaya çıkan bu talihsiz durum ile ilgili SpaceX CEO’su açıklama yaptı. İşte haberimizin detayları.

Uzay çalışmaları genellikle çok fazla maliyetli olması ile bilinir ve beraberinde çok ciddi teknolojinin kullanılmasını gerektirir. SpaceX bu nedenle Falcon Heavy roketlerini üretirken, merkez çekirdek iticilerini son derece büyük bir hassasiyetle kurar. Ancak bu sefer şirketin 3 Falcon Heavy roketinden ikisi başarılı olurken, bir tanesi uzaya okyanusa düştü.

Falcon Heavy roketinin gerçek düşme nedeni ortaya çıktı

Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre, Falcon Heavy roketi daha henüz uzaydan dünyaya doğru inerken merkez iticilerinde hasar ortaya çıktı. Bu hasar roketin kendisini kontrol edebilme yeteneğini tamamen kaybetmesine yol açtı. Bunun sonucunda da güvenli bir iniş gerçekleşmedi.

Merkez iticilerin dünyaya inişi sırasında böyle bir problemin ortaya çıkması, aslında SpaceX şirketi için memnuniyet verici. Her ne kadar bu durum olumsuz görülse bile, Falcon Heavy roketlerinin merkez iticilerinin hasar alsa bile yeryüzüne inebileceği gösterilmiş oldu. Okyanus üzerindeki platform zaten çok küçük bir mesafe ile kaçırıldı.

Eğer yakın bir zaman içerisinde Falcon Heavy roketlerine merkez itici güçleri başarılı bir şekilde yerleştirilirse, muhtemelen hiçbir problem kalmayacaktır. Son derece zorlu olması öngörülen Mars görevleri de böylece kesin sonuca yaklaşmış olacak. Şirketin bu alanda çok daha fazla harcama yapacağı tahmin ediliyor. Peki sizce de SpaceX’in Falcon Heavy roketleri Mars için yeterli seviyede mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.