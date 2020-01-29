Falcon Roketleri 60 Starlink Uydusunu Dünya Yörüngesine Taşıdı

SpaceX; 42 bin adet uydu, bu uydular aracılığıyla ucuz ve hiç görülmemiş hızlarda yüksek kablosuz internet bağlantısı sağlamaya çalışıyor. Bunu yapmak için uzaya neredeyse hiç durmadan uydu göndermesi gerekiyor. İşte haberimizin detayları.

Elon Musk’ın SpaceX ile kısa bir süre önce hayata geçirmeye başladığı Starlink projesindeki 240 uydu, Dünya yörüngesine iyice oturdu. Bu ay içerisinde gerçekleştirdiği son seferle yörüngedeki uydu sayısını 180’e çıkaran şirket bir hayli bu işi zorluyordu. 29 Ocak tarihinde gönderilen 60 uydu toplam sayısı 240’a ulaşıldı. Toplamda 42.000 uyduya ulaşmayı hedefleyen şirket, önümüzdeki 5 ila 6 yıl boyunca her ay ortalama 2 kez fırlatma yapmayı planlıyor.

Starlink uydularının sayısı artacak

Dünyayı çevreleyecek yere yakın bu uydu ağıyla yeryüzünün her bölgesinde yüksek hızda internet erişimi sağlamak isteyen şirket çalışmalarını hızlandırıyor.

SpaceX, bu yıl boyunca 22 farklı fırlatmayla toplamda 1.320 küçük uyduyu uzaya göndermek istiyor. Böylece dünyanın çevresinin sarılması için herşey daha da kolay hale getirilmiş olacak. Falcon 9 roketlerinin yeniden kullanılabilir olması ise buradaki en önemli yardımcı faktör konumunda.

Starlink projesinin tam olarak başarılı olması için devletüstü kurumlardan izin alınması ve dünya devi internet servis sağlayıcılarıyla rekabet edebilmesi gerekiyor. Sizce de Starlink projesi başarılı olabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.