Fall Guys, Fortnite'ın Hile Engelleme Sistemini Kullanacak

Bir video oyunu popüler hale geldiğinde hile sayısının artması kaçınılmazdır. Dijital oyun platformu Steam'de 7 milyon adetten fazla orijinal kopya satmayı başaran Fall Guys'ta yer alan hile kullanan oyuncu sayısı şaşırtıcı olmayan bir şekilde çok fazladır. Çevrim içi odaklı video oyunlarında hile kullanan oyuncular oyun deneyimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sebepten ötürü geliştirici ekip, hile engelleme yazılımları ile hile kullanan oyuncuları engellemeye çalışır. Fall Guys, Fortnite'ın hile engelleme sistemini kullanacağını açıkladı. Fall Guys'a eklenecek hile engelleme yazılımıyla ilgili detaylar haberimizde.

Fall Guys geliştiricisi Mediatonic, ağustos ayının başlarında popüler video oyununda yer alan hilecilere karşı bir çözüm üreteceği ile ilgili oyunculara söz vermişti. Şirket, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, video oyununda yer alan hile sorunundan ötürü özür diledi. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde büyük bir güncelleme yayımlamayı planlayan Medatonic, Fall Guys'a Fortnite'ta yer alan Easy Anti-Cheat isimli hile engelleme yazılımını entegre edecek.

Easy Anti-Cheat hile engelleme yazılımı sayesinde hile kullanan oyuncular birer birer tespit edilecek ve video oyunundan uzaklaştırılacak. Ücretsiz video oyunu dağıtma işini bir gelenek haline getiren Epic Games, 2018 yılında Easy-Anti Cheat yazılımını geliştiren Helsinki merkezli Kamu isimli şirketi satın almıştı.

Apex Legends, Hunt Showdown, For Honor, Palandins, Squad, Gears 5, Tom Clancy's The Division 2, Fortnite, Rust ve War Thunder dahil olmak üzere toplamda 124 video oyunu Epic Games'in Easy-Anti Cheat isimli hile engelleme yazılımını kullanıyor. Fall Guys'ta hile engelleme programının Fortnite ile aynı şekilde çalıştığını varsayarsak EAC yamasını yüklemesi gerekecek.

Hilecileri oyundan uzaklaştırmak için tespit sistemini geliştiren Mediatonic, oyuncuların hilecileri raporlamasına gerek kalmadan oyun esnasında tespit edip engelliyor ancak bu sistem çok başarılı bir şekilde çalışmıyor. Geliştirici ekibin geliştirdiği tespit sistemi, bazen hile kullanan oyuncular gözünden kaçırabiliyor. Yeni eklenecek hile engelleme yazılımı ile birlikte oyundaki hilecilerin sayısının azaltılması hedefleniyor.

We're really sorry about the cheating problem!



We're expanding the current detection system this week to improve things



We also have a BIG update in the next couple of weeks that adds the same anti-cheat used by games such as Fortnite



Thanks for bearing with us!



[Not BeanBot]