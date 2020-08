Fall Guys Mobil Platforma Gelebilir! İşte Detaylar

Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan Fall Guys mobil platformlara gelebilir. Oyun analisti Daniel Ahmad, Çinli eğlence şirketi Bilibili'nin oyunun mobil sürümünü yayımlama haklarını aldığını belirtti. Bu paylaşımın ardından oyuncular oyunun mobil sürümünü sabırsızlıkla beklemeye başladı. Fall Guys: Ultimate Knockout'un mobil sürümü ile ilgili detaylar haberimizde.

Oyun analisti Daniel Ahmad, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından oynanan Fall Guys: Ultimate Knockout'un mobil cihazlra gelebileceğini açıkladı. Ahmad, Çinli eğlence şirketi Bilibili'nin Çin'de oyunun mobil sürümünü yayımlama haklarını güvence altına aldığını belirtti.

Bilibili'nin web sitesinde Jelly Bean: Ultimate Knockout isimli bir oyun sayfası yer alıyor. Oyunun mobil sürümünün Jelly Bean olarak değiştirilmesi oldukça ilginç bir durum çünkü Çin'de oyunun PC ve PlayStation 4 sürümleri aynı isme sahip. İlerleyen günlerde geliştirici ekip tarafından detaylar paylaşılacaktır.

Geçtiğimiz günlerde Fall Guys resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda oyuncuları oyunun sahte mobil sürümüne karşı uyarmıştı. Şu anda oyunun resmi olarak mobil sürümü bulunmuyor ancak YouTube platformunda mobil sürüm ile ilgili çok sayıda video bulunuyor. Ortaya atılan iddia ile ilgili Fall Guys resmi Twitter hesabı üzerinden henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Mediatonic tarafından geliştirilen Fall Guys: Ultimate Knockout 4 Ağustos tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. İlk 24 saatte 1.5 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan Fall Guys: Ultimate Knockout, özellikle Twitch platformunda çok popüler durumda. Oyuncular, oyunun mobil sürüm ile ilgili ortaya atılan iddiaya yoğun ilgi gösterdi.

