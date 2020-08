Fall Guys Satış Miktarı Dudak Uçuklatıyor!

Yayıncı Devolver Digital, Fall Guys: Ultimate Knockout isimli video oyununun satış miktarını açıkladı. Çıkış yaptıktan kısa süre içerisinde özellikle Twitch platformunda çok popüler hale gelen Fall Guys: Ultimate Knockout ne kadar sattı? Fall Guys satış miktarı ile ilgili detaylar haberimizde.

Mediatonic tarafından geliştirilen Fall Guys: Ultimate Knockout 4 Ağustos tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Battle royale türüne yeni bir soluk getiren Fall Guys: Ultimate Knockout, özellikle Twitch platformunda çok popüler durumda. Twitch platformunda en çok izlenen oyunlar arasında yer alan Fall Guys: Ultimate Knockout, Twitch'te toplamda 23 milyon saat izlendi.

Başarılı grafiklere ve oynanış sistemine sahip olan Fall Guys: Ultimate Knockout, bir haftadan kısa bir sürede Steam'de 2 milyon kopya sattı. Geliştirici Mediatonic ve yayıncı Devolver Digital, Fall Guys: Ultimate Knockout ile birlikte büyük bir başarının altına imza attı.

The incredible team @Mediatonic and the super chill @FallGuysGame community have put up some wild numbers in just one week!



Big thanks to all for all the great jellybean vibes. pic.twitter.com/6nW9vp6qeS