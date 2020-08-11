Fall Guys Satış Miktarı Dudak Uçuklatıyor!

Yayıncı Devolver Digital, Fall Guys: Ultimate Knockout isimli video oyununun satış miktarını açıkladı. Çıkış yaptıktan kısa süre içerisinde özellikle Twitch platformunda çok popüler hale gelen Fall Guys: Ultimate Knockout ne kadar sattı? Fall Guys satış miktarı ile ilgili detaylar haberimizde.

Fall Guys: Ultimate Knockout 2 Milyon Kopya Sattı

Mediatonic tarafından geliştirilen Fall Guys: Ultimate Knockout 4 Ağustos tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Battle royale türüne yeni bir soluk getiren Fall Guys: Ultimate Knockout, özellikle Twitch platformunda çok popüler durumda. Twitch platformunda en çok izlenen oyunlar arasında yer alan Fall Guys: Ultimate Knockout, Twitch'te toplamda 23 milyon saat izlendi.

Başarılı grafiklere ve oynanış sistemine sahip olan Fall Guys: Ultimate Knockout, bir haftadan kısa bir sürede Steam'de 2 milyon kopya sattı. Geliştirici Mediatonic ve yayıncı Devolver Digital, Fall Guys: Ultimate Knockout ile birlikte büyük bir başarının altına imza attı.

The incredible team @Mediatonic and the super chill @FallGuysGame community have put up some wild numbers in just one week!



Big thanks to all for all the great jellybean vibes. pic.twitter.com/6nW9vp6qeS — Devolver Digital (@devolverdigital) August 10, 2020

Fall Guys: Ultimate Knockout'ın PlayStation 4 sürümüne ait herhangi bir istatistiki bilgi paylaşılmadı. Fall Guys: Ultimate Knockout'un bu ay PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olarak sunulduğunu belirtelim. Fall Guys: Ultimate Knockout, Steam platformunda 38 TL fiyat etiketine sahip.

Fizik kurallarının ön planda olduğu Fall Guys: Ultimate Knockout, geçtiğimiz günlerde Steam platformunda anlık oyuncu sayısında da popüler oyunları geçti. Fall Guys: Ultimate Knockout, Steam'de anlık oyuncu sayısında Grand Theft Auto V, Football Manager 2020, Team Fortress 2 ve Tom Clancy's Rainbow Six Siege gibi popüler yapımları geçmeyi başardı.

Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan battle royale türündeki Fall Guys: Ultimate Knockout hakkında ne düşünüyorsunuz? Fall Guys: Ultimate Knockout ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.