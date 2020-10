Fall Guys Sezon 2 Tarihi Belli Oldu: Önümüzdeki Hafta Başlıyor!

İkinci Fall Guys sezonu için sabırsızlanıyorsanız, az daha sıkın dişinizi. Devolver Digital ve Mediatonic beklenen duyuruyu yaptılar. Fall Guys Sezon 2 tarihi belli oldu. Detaylar haberimizde.

Son dönemde artık iyiden iyiye popüler olan Battle Royale’e farklı bir bakış açısı kazandıran oyunlar görmeye devam ediyoruz. Fall Guys ise bunlardan bir tanesi olmuştu. Eş zamanlı olarak altmış oyuncuya kadar destek veren oyun, her zaman olduğu gibi hayatta kalan son oyuncu olmaya dayalı yapı üzerine kurulu. Ancak bunun için farklı farklı aşamaları geçmek durumundasınız ve bu aşamalar da kimi zaman bireysel çalışma kimi zaman da takım çalışması gerektiriyor.

Sevimli görselliği ve fizik tabanlı oynanışı ile oyuncuları kısa sürede kendisine bağımlı hale getiren Fall Guys oyuncuların ilgi odağı olmaya devam ederken, Devolver Digital ve Mediatonic de hazırlıkların tam gaz devam ettiği ikinci sezonun başlama tarihini resmi olarak duyurdular.

Oyunun resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruya bakılırsa, Orta Çağ temalı olan ikinci sezon 8 Ekim 2020 Perşembe günü başlayacak. Bu geçiş sürecinde de çifte Fame kazanma fırsatı sunulacak. Fame, Fall Guys oyun içi kredisi oluyor ve seviyenizi yükseltmenizi sağlıyor. Performansınıza göre, her elde kazandığınız Fame miktar değişim gösteriyor.

BEAN SPILLING POST



Announcing dates always feels like you're cursing things, but it's Halloween month, so let's get cursed!



🔥 Season 2 launches on Thursday 8th October 🔥



Season 1 will now end as Season 2 begins and we're going to DOUBLE fame points during this time! 👀 pic.twitter.com/J9TFIZ1BDd