Bir Dönemin En Popüler Oyunlarından Fall Guys Ücretsiz Oluyor

Bir zamanlar gerek Twitch platformunda gerek Steam'de en çok izlenen ve en çok oynanan oyunlardan biri olan Fall Guys, yapılan açıklamaya göre 21 Haziran tarihinde tamamen ücretsiz olacak.

Mediatonic'in geliştiriciliğini üstlendiği, 2020 yazında çıkışını gerçekleştiren Fall Guys, pandeminin insanları evlere kapattığı dönemde çıkışıyla büyük sükse yaratmış ve milyonlarca kişi tarafından oynanmıştı. Hâlen daha fazlasıyla kullanıcıya sahip oyun elbette popülerliğini eskiye nazaran yitirdi ve geliştirici ekip aldığı kararla oyunu ücretsiz hâle getirmeye karar verdi.

Aslında bu ücretsiz modele geçiş yabancı olduğumuz bir konu değil. Geçmişte birçok örneğini görsek de bunlardan en büyüğü elbette geçtiğimiz Ocak ayında ücretsiz olan PUBG'ydi. Oyunun ücretsiz modele geçişiyle birlikte oyuncu sayısında beklenmedik bir artış görülmüştü. Görünen o ki Fall Guys'ın geliştiricileri de aynı hedefle bu kararı aldılar.

60 kişiyle başlayan oyunlarda en son kalmak için birçok farklı parkuru tamamlamaya çalıştığınız bu oyunu 21 Haziran tarihiyle birlikte ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

Fall Guys Sistem Gereksinimleri