Fall Guys: Ultimate Knockout, PS Plus Rekoru Kırdı!

Fall Guys: Ultimate Knockout rekorlarına devam ediyor. Şimdi de PS Plus rekoru kırarak servisin en fazla indirilen oyunu oldu. Detaylar haberimizde.

Devolver Digital tarafından 4 Ağustos 2020 tarihinde satışa sunulan Fall Guys: Ultimate Knockout, Mediatonic tarafından geliştirilmişti. Çıkışıyla birlikte PlayStation Plus abonelerinin beğenisine sunulan oyun, Battle Royale türüne de farklı bir soluk getirmişti.

Sevimli görselliği ve oynanışı ile oyuncuları kısa sürede kendisine bağımlı hale getiren Fall Guys: Ultimate Knockout, eş zamanlı altmış oyuncuya kadar oyuncuya destek sunuyor. Herkesin tek olduğu oynanışa göre turlar, geriye tek bir kişi kalana kadar devam ediyor. Fizik kurallarının ön planda olduğu bu süreçte de bir yandan çeşitli engeller ve bir yandan da diğer oyuncular ile mücadele etmek durumunda oluyorsunuz.

Çıkışını takip eden birkaç günde iki milyon kopya satmayı başaran Fall Guys: Ultimate Knockout, bugün itibarıyla yedi milyon barajını geçmişken anlık oyuncu sayısı ile de Grand Theft Auto V, Football Manager 2020, Team Fortress 2 ve Tom Clancy's Rainbow Six: Siege dahil birçok oyunu da geride bırakmayı başarmıştı. Öte yandan Twitch üzerinde de çıkış gününde birlikte beş yüz bin izleyici rekoru kıran oyunun ne var ki PlayStation 4 istatistikleri açıklanmış değildi.

Twitter üzerinden yeni bir paylaşım yapan PlayStation Europe, oyunun rekorlarına bir yenisinin daha eklendiğini ilan etti. 4 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla PlayStation Plus abonelerinin de beğenisine sunulmuş olan Fall Guys: Ultimate Knockout, küresel bazda en fazla indirilen servis oyunu olmayı başardı. Miktar konusunda herhangi bir detay verilmiş değil ama gamstat sitesinin verisine göre, 23 Ağustos 2020 Pazar günü itibarıyla tam rakamın 21.100.000 oyuncu olduğu belirtildi.

As of today, @FallGuysGame is the most downloaded PS Plus game of all time on a global basis. Congrats to @Mediatonic! pic.twitter.com/jgXK8JGhFc