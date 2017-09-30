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Fallout 1 Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Fallout 1 Bu Hafta Sonu Ücretsiz!
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Gökhan Abay
Gökhan Abay Oyun

Bethesda, orijinal Fallout'un 20'nci yıldönümü nedeniyle oyunu bu hafta sonu için Steam'de ücretsiz hale getirdi. Bütün hafta sonu ücretsiz olacak Fallout 1'i kurmasanız dahi Steam hesabınızda sonsuza dek kalacak.

 Fallout 1 ya da diğer adıyla Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game, zamanının çok ötesinde bir oyun olmasıyla dikkat çekiyor. 1950'li yılların bilimkurgu hayallerinin gerçekleştiği gelecek zaman çizgisine sahip oyun muhteşem vizyonuyla bugünlere kadar gelebildi. Şimdi ise 20'nci yılını kutluyor. Oyunun yapımcısı Bethesda, oyunculara bir güzellik yaparak bu hafta sonu oyunu Steam'de tamamen ücretsiz hale getirdi. Üstelik Steam hesabınızda kalıcı olarak durmaya devam edecek.

Tüm RYO türünü canlandıran ve yeniden şekillendiren, artık bir kült olmuş kıyamet sonrası rol yapma oyununu oynamadıysanız hemen indirebilirsiniz. Mutantlar, haydutlar ve mekanik düşmanlarla dolu dünyada, konuşarak, gizlenerek veya savaşarak yolunuza devam etmek için tek yapmanız gereken Steam mağazasına girerek Fallout 1'in sayfasına ulaşmak ve oyunu kütüphanenize eklemek. 

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ETİKETLER: Ücretsiz Fallout

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